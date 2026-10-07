Başakşehir’deki okul saldırısında can vermişti! 10 yaşındaki Eslem dualarla uğurlandı

Bulut'un cenazesi, Güvendik Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi. Törene, Bulut'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Parti Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, İl Emniyet Müdürü Bülent Gürcan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Baykal, Bartın Belediye Başkan Vekili Şamil Keser, eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.