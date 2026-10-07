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Başakşehir’deki okul saldırısında can vermişti! 10 yaşındaki Eslem dualarla uğurlandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Başakşehir’deki okul saldırısında can vermişti! 10 yaşındaki Eslem dualarla uğurlandı

İstanbul Başakşehir'de okul bahçesinde uğradığı bıçaklı saldırının ardından yaşamını yitiren 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut, memleketi Bartın’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Foto - Başakşehir’deki okul saldırısında can vermişti! 10 yaşındaki Eslem dualarla uğurlandı

Bulut'un cenazesi, Ulus ilçesi Kumluca beldesine bağlı Konuklu köyüne getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı.

#2
Foto - Başakşehir’deki okul saldırısında can vermişti! 10 yaşındaki Eslem dualarla uğurlandı

Törende, kızın annesi Şeyma ve babası Feyzullah Bulut'un güçlükle ayakta durduğu görüldü. Anne ve babayı, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri psikososyal destek ekipleri teselli etti.

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Foto - Başakşehir’deki okul saldırısında can vermişti! 10 yaşındaki Eslem dualarla uğurlandı

Bulut'un cenazesi, Güvendik Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi. Törene, Bulut'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Parti Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, İl Emniyet Müdürü Bülent Gürcan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Baykal, Bartın Belediye Başkan Vekili Şamil Keser, eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Foto - Başakşehir’deki okul saldırısında can vermişti! 10 yaşındaki Eslem dualarla uğurlandı

Başakşehir’de neler yaşanmıştı? Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 2011 doğumlu F.M, dün ikamet ettiği Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir ortaokula gelerek yanında getirdiği bıçakla okul bahçesindeki öğrencilere saldırmıştı. Saldırıda yaralanan 8 öğrenciden Eslem Sare Bulut, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Okul güvenliği tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen saldırgan F.M. ile saldırganın annesi M.M. ve babası Ş.M. gözaltına alınmıştı.

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