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Siyaset
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AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama! Bahçeli detayı dikkat çekti

2024-01-07 19:10:03
AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama! Bahçeli detayı dikkat çekti

AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, adaylığının duyurulmasının ardından ilk açıklamasını AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Murat Kurum oldu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Murat Kurum oldu. Kurum, adaylığının ilanından sonra açıklama yaptı.

#1
Foto - AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama! Bahçeli detayı dikkat çekti

Murat Kurum’un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:  Hepinizi saygı ile selamlıyorum. AK Parti il teşkilatına hoş geldiniz. Bu ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir İstanbul istiyoruz. Şimdi sadece İstanbul diyoruz. Kutlu bir yolculuğun ilk adımını bugün atıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Aziz İstanbullular cumhurbaşkanımızın takdirleri ile İBB adayı olarak ilan edildik. Böyle yüce bir görev için bizi aday gösteren cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Başta sayın Bahçeli olmak üzere ittifakımız paydaşlarına teşekkür ediyorum. Canım anneme ve babama; sevgili eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. İstanbul'umuzun efsane belediye başkanı olan sayın cumhurbaşkanımza, dava arkadaşlarıma, belediye başkanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Merhum Kadir Topbaş ağabeyimi rahmetle anıyorum.

#2
Foto - AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama! Bahçeli detayı dikkat çekti

İstanbul'a aday olmak büyük bir onur ve sorumluluk. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şehir. Mekke ve Medine'nin emanetleri var İstanbul'da. Saraybosna'nın yeşili, Endülüs'ün ilmi var. Hepimiz kendi özümüzü burada bulmuşuz. Ekonomimizin gücü burada. Ticaretin lokomotifi İstanbul'dur. İstanbul bugünümüz, yarınımız. Bu derece kıymetli, özen gösterilmesi bir şehirde birlikte yaşıyoruz. Ecdadımızın yolunda, cumhuriyetten aldığımız güçle geliyoruz. Gerçek belediyecilik önce vatandaşın hanesinde olmaktır.

#3
Foto - AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama! Bahçeli detayı dikkat çekti

Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz. Ülkeme daima hizmet ettim. Tüm arkadaşlarımla birlikte bizi arayanlar he bir işin başında buldu. Ülkemizin şehircilikte hak ettiği noktaya gelmesi için 20 yıl boyunca ter döktük. Bakanlığımız boyunca ülkemizin dört bir yanında hizmetlerde bulunduk. Afetlerin ardından tüm insanımızla bir olduk, beraber olduk. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bu aziz şehrin 39 ilçesinde imzamız var. 7 tepesinde alın terimiz var. Biz iyi günde kötü günde teşkilatımızla İstanbulluların yanında olduk. Afetlerde milletimiz için kollarımızı sıvadık. Sosyal konutlar için sıvadık kollarımızı. Çocuklarımızın, gençlerimizin yarınları için kollarımızı sıvadık. Finanskent'i bu şehre kazandırdık. Atatürk Kültür Merkezi'ni tamamladık. 20 milyon metrekare büyüklüğe sahip millet bahçeleri yaptık. Hep çözüm tarafında olduk. Farklı gündemler peşinde olmadık, bahanelerin arkasına sığınmadık. Mevcut belediye yönetiminin 5 yılda yaptığının katbekat fazlasını yaptığımızı göreceksiniz. 94 ruhu ile yeni eserleri İstanbul'a kazandıracağız. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. Yollarında, caddelerinde ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız.

#4
Foto - AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama! Bahçeli detayı dikkat çekti

İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir. Çok şeyi değiştireceğiz. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir, ihmalkarlık, algı belediyeciliği, karmaşa ve sistemsizliktir. Bizim rakibimiz İstanbul halkına söz verip sözünde durmayan, İstanbul'u duraklama dönemine sokanlardır. İnşallah duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş dönemi başlayacak. İstanbul'da sistemsizlik son bulacak. Öyle arada bir İstanbul'da olayım demek yok. İstanbul'un yarınları için hareket ederken kadınlarla çalışacağız, gençlerle hareket edeceğiz. Enerjimizi bizi ilgilendirmeyen konular için değil İstanbul için harcayacağız. Keyfimiz için değil kentimiz için çalışacağız, İstanbul'un geleceği için çalışacağız. Tüm farklılıklarımızla bir ve beraber olacağız. İBB Başkanı'nın ayağına şantiye çamuru değecek. Sırtına İstanbul'un sabah rüzgarı vuracak, yüzüne yağmur kar değecek. Daima milletimizle birlikte olacağız. İstanbul bizim için hep 18 yaşında. Dinamik, hareketli, yedi 24 yaşayan bir şehir. Laf değil iş üreteceğiz ve icrasız İstanbul son bulacak. İBB Başkanı tarihe karşı saygıda kusur etmeyecek. Fatih'in karşısında ellerini bağlayıp boynunu bükecek. Kimliksiz belediyecilik son bulacak. 16 milyonun başkanı değil dostu, kardeşi olacağız. Onlar anlatacak biz dinleyeceğiz. Ortak akla, katılımcılığa hak ettiği değeri vereceğiz. Reklamla, algı çalışmalarıyla İstanbul'un kaynaklarını boşa harcamayacağız. Algıda usta olanların değil alın teri ile usta olanların dönemini başlatacağız. İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız. Tüm arkadaşlarımızla, bilim insanları ile harıl harıl çalışıyoruz. Her birine teşekkür ediyorum. 100 günlük acil eylem planımızı hazırlıyoruz. Çok yakında proje tanıtım toplantımızla müjdelerimizi İstanbullulara vereceğiz.

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