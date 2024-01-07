AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama! Bahçeli detayı dikkat çekti

İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir. Çok şeyi değiştireceğiz. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir, ihmalkarlık, algı belediyeciliği, karmaşa ve sistemsizliktir. Bizim rakibimiz İstanbul halkına söz verip sözünde durmayan, İstanbul'u duraklama dönemine sokanlardır. İnşallah duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş dönemi başlayacak. İstanbul'da sistemsizlik son bulacak. Öyle arada bir İstanbul'da olayım demek yok. İstanbul'un yarınları için hareket ederken kadınlarla çalışacağız, gençlerle hareket edeceğiz. Enerjimizi bizi ilgilendirmeyen konular için değil İstanbul için harcayacağız. Keyfimiz için değil kentimiz için çalışacağız, İstanbul'un geleceği için çalışacağız. Tüm farklılıklarımızla bir ve beraber olacağız. İBB Başkanı'nın ayağına şantiye çamuru değecek. Sırtına İstanbul'un sabah rüzgarı vuracak, yüzüne yağmur kar değecek. Daima milletimizle birlikte olacağız. İstanbul bizim için hep 18 yaşında. Dinamik, hareketli, yedi 24 yaşayan bir şehir. Laf değil iş üreteceğiz ve icrasız İstanbul son bulacak. İBB Başkanı tarihe karşı saygıda kusur etmeyecek. Fatih'in karşısında ellerini bağlayıp boynunu bükecek. Kimliksiz belediyecilik son bulacak. 16 milyonun başkanı değil dostu, kardeşi olacağız. Onlar anlatacak biz dinleyeceğiz. Ortak akla, katılımcılığa hak ettiği değeri vereceğiz. Reklamla, algı çalışmalarıyla İstanbul'un kaynaklarını boşa harcamayacağız. Algıda usta olanların değil alın teri ile usta olanların dönemini başlatacağız. İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız. Tüm arkadaşlarımızla, bilim insanları ile harıl harıl çalışıyoruz. Her birine teşekkür ediyorum. 100 günlük acil eylem planımızı hazırlıyoruz. Çok yakında proje tanıtım toplantımızla müjdelerimizi İstanbullulara vereceğiz.