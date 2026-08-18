AK Partili isim duyurdu: Müslüman oldu

Ziyaretimiz kapsamında Brezilya İslam toplumunun önde gelen temsilcileriyle de görüş alışverişinde bulunduk. Sheikh Jihad Hammadeh, dünya ve Brezilya futbolunun efsane isimlerinden, Fenerbahçe forması da giymiş olan Roberto Carlos’un uzun süredir kendisiyle temas hâlinde olduğunu ve dört hafta önce kendisini ziyaret ederek kelime-i şehadet getirip İslam’ı seçtiğini müjdeledi. Roberto Carlos’un İslam’la müşerref oluşunu tebrik ediyor; kendisine ve ailesine huzur, sağlık ve bereket dolu bir ömür diliyorum."