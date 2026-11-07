AK Partili İnan’dan Özel-Sarıgül skandallarına sert tepki: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş! Al birini vur ötekine

“Sizlerin bugüne kadar omuzlarınızda taşıdığınız bu davaya kimsenin leke sürmesine izin vermeyeceğiz! Kimsenin sizi mahcup etmesine, yüzünüzü öne eğdirmesine müsaade etmeyeceğiz!” AK Parti’nin yoksulluk, yasaklar ve yolsuzlukla mücadele etmek için yola çıktığını belirten İnan, kuruluş ilkelerine bağlılıklarını koruduklarını söyledi: “Biz yoksullukla, yasaklarla ve yolsuzluklarla mücadele etmek için yola çıkmış kadim bir hareketiz. 14 Ağustos’ta kuruluşumuzun 25. yılını kutladık, 3 Kasım’da iktidar oluşumuzun 24. yılına ulaştık. Bu 25 yıl boyunca bir gün bile kuruluş ilkelerimize sırtımızı dönmedik.” “Siyasette nezaketi zayıflık, ölçülülüğü kararsızlık, vakar sahibi olmayı suskunluk zannedenler bu yaklaşımı anlayamazlar! Doğruları birazcık sesimizi yükselterek yüzlerine yüzlerine söylediğimizde nasıl rahatsız olduklarını biliyoruz. Ve verdiğimiz bu rahatsızlıktan dolayı da özür dilemiyoruz, bu durumdan gayet memnunuz! Oysa biz biliyoruz ki güçlü siyaset, yalnızca güçlü söz söylemek değil; doğru zamanda, doğru yerde, doğru işi yapabilmektir!” Teşkilat mensuplarına seslenen İnan, davalarına ve teşkilatın emeğine sahip çıkacaklarını vurguladı: “Sizlerin bugüne kadar omuzlarınızda taşıdığınız bu davaya kimsenin leke sürmesine izin vermeyeceğiz! Kimsenin sizi mahcup etmesine, yüzünüzü öne eğdirmesine müsaade etmeyeceğiz!”