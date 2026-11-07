AK Partili İnan’dan Özel-Sarıgül skandallarına sert tepki: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş! Al birini vur ötekine

Özgür Özel’in “İzmir’in 10. vekili benim” dediğini aktaran İnan, bu ifadeye tepki gösterdi. Özel’e yönelik rüşvet iddiaları üzerinden eleştirilerini sürdüren İnan, şöyle konuştu: “Şimdi duyuyoruz ki Özgür Özel çıkmış, hiç utanmadan ‘İzmir’in 10. vekili benim’ diyormuş! Hadi oradan! Sen hangi yüzle İzmir’in adını ağzına alıyorsun Özgür Özel?! Senin daha kendi partinde haraca bağlamadığın tek bir yol arkadaşın kalmamış! Şunu kulağına küpe et: Bu İzmir; senin Mustafa Sarıgül’den ve ekip arkadaşlarından aldığın o kirli rüşvetlerin hesabını vermeden elini kolunu sallayarak dolaşabileceğin bir şehir değildir!” “Boşuna heveslenme Özgür Özel! İzmir’de sana hiç kimse 3 bin sterlin değerinde lüks viskiler hediye etmez, İzmir’den uzak dur! Burada hiç kimse sana Vakko atkıların arasına sarıp sarmalayıp 100 bin dolar sıkıştırmaz, İzmir’den uzak dur! Bu şehirde hiç kimse gece vakti senin arabanın bagajına 250 bin dolarlık çantalar bırakmaz, İzmir’den uzak dur!” “Artık yolun sonuna geldiniz! İzmir de, bütün Ege Bölgesi de senin o rüşvete ve kirli pazarlıklara dayalı şebekeni kökünden söküp atıyor! Sen AK Parti kadrolarının yüzüne bakabilecek bir siyasetçi değilsin Özgür Özel! Sen bizim ilçe başkanlarımızın, mahalle başkanlarımızın gözünün içine bakabilecek birisi değilsin Özgür Özel! Sen bu aziz millete layık birisi hiç değilsin, hiç olmadın!”