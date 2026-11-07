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AK Partili İnan’dan Özel-Sarıgül skandallarına sert tepki: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş! Al birini vur ötekine Alen Simonyan: Türkiye bizi vurmak isterse ne Rusya ne de başka bir şey bizi kurtarabilir O ilçemizin kapısını çaldılar: Kadınların yaptığı yöresel lezzetlere dönüştürülüyor! Birçok il bile yoğun ilgi gösterdi Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili şok gerçek: Bakan bile değilken yaptığına bakın Filistinli ailelerin ikinci sürgün dramı Aksa Tufanı 'Mavi Tsunami'ye dönüştü TASS Genel Müdürü, 'Yapay zeka ile hazırlanıyor' çağrısı yaptı: Habercilikte böylesi büyük bir sınav diyor 'Türkiye'ye karşı sigortamız' diyorlardı: Rumlar o ülkeye kapıyı gösterdi  Jonathan Schanzer  'böylesiyle karşılaşmamıştık' diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile savaşa hazırlanın
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AK Partili İnan’dan Özel-Sarıgül skandallarına sert tepki: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş! Al birini vur ötekine

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AK Partili İnan’dan Özel-Sarıgül skandallarına sert tepki: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş! Al birini vur ötekine

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, rüşvet ve haraç iddialarıyla gündemden düşmeyen Özgür Özel ile Mustafa Sarıgül arasındaki kirli ilişki ağını sert sözlerle hedef aldı. İnan, “İkisi de birbirinden beter! Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş; al birini vur ötekine!” dedi.

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Foto - AK Partili İnan’dan Özel-Sarıgül skandallarına sert tepki: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş! Al birini vur ötekine

AK Parti Genel Sekreteri İnan, Yeni Parti Genel Başkanı Özel hakkındaki rüşvet skandalları üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Mustafa Sarıgül ve bazı belediye başkanlarının da adını anan İnan, “Mücadelemizi iki cephede sürdüreceğiz. Bir tarafta foncularla, diğer tarafta rüşvet alan Özgür Özel'le” ifadelerini kullandı. İnan'ın İzmir üzerinden yaptığı göndermeler de dikkat çekti.

#2
Foto - AK Partili İnan’dan Özel-Sarıgül skandallarına sert tepki: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş! Al birini vur ötekine

Eyyüp Kadir İnan, 'rüşvet' iddialarıyla gündeme gelen Yeni Parti Genel Başkanı Özel hakkında ve fon krizine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

#3
Foto - AK Partili İnan’dan Özel-Sarıgül skandallarına sert tepki: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş! Al birini vur ötekine

“Dün hangi makamı taşımış olursa olsun; bu milletin emanetine yanlış yapan kim varsa, bugün gidip mahkeme önünde hesabını veriyor, bedelini ödüyor!” Yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları karşısında bütün taraflar için aynı ölçünün esas alınması gerektiğini vurgulayan İnan, hukuki sorumluluğun yanında ahlaki ve vicdani sorumluluğa da işaret etti:

#4
Foto - AK Partili İnan’dan Özel-Sarıgül skandallarına sert tepki: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş! Al birini vur ötekine

“Kamuoyuna yansıyan yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları gibi ciddi meselelerde yapılması gereken, bütün taraflar için aynı hukuk ve ahlak ölçüsünü savunmaktır. Bizde yanlış yapan sadece hukuki süreçlerin konusu olmaz; aynı zamanda ahlaki, vicdani ve imani ölçütlerin de konusu olur!” “Bizim davamızda, AK Parti’nin yolunda kimsenin torpili, kimsenin ayrıcalığı yoktur! Dün hangi koltukta oturmuş olursa olsun, hangi makamı taşımış olursa olsun; bu milletin emanetine yanlış yapan kim varsa, bugün gidip mahkeme önünde hesabını veriyor, bedelini ödüyor! Çünkü bizde hiçbir koltuk, milletin hakkından ve adaletten üstün değildir!”

#5
Foto - AK Partili İnan’dan Özel-Sarıgül skandallarına sert tepki: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş! Al birini vur ötekine

“Mücadelemizi iki cephede sürdüreceğiz. Bir tarafta milletimizin alın terine ve birikimlerine göz diken foncularla. Diğer tarafta ise Mustafa Sarıgül'den ve belediye başkan adaylarından rüşvet alan Özgür Özel'le.” Önümüzdeki dönemde mücadelelerini iki cephede sürdüreceklerini söyleyen İnan, milletin alın terini ve birikimlerini korumak amacıyla siyaset kurumunun üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini belirtti: “Bir tarafta milletimizin alın terine ve birikimlerine göz diken foncularla, bu fon şeytanlarıyla mücadele edeceğiz! Yargı adına konuşamayız ancak siyaset kurumu olarak öyle düzenlemeler hayata geçireceğiz ki, milletimizin parasına göz dikenlerin üzerine bir demir yumruk gibi çökeceğiz! Milletin birikimini çalmak neymiş görecekler, siz müsterih olun!”

#6
Foto - AK Partili İnan’dan Özel-Sarıgül skandallarına sert tepki: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş! Al birini vur ötekine

“Özgür Özel ile Mustafa Sarıgül birbirinden ayrı düşünülemez; onlar ekip arkadaşıdır, yol arkadaşıdır! ‘Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş!’ İnan, mücadelenin diğer başlığına ilişkin açıklamasında Özgür Özel’in Mustafa Sarıgül ve belediye başkan adaylarından rüşvet aldığı iddiasını dile getirerek şunları söyledi: “Diğer tarafta ise Mustafa Sarıgül’den ve belediye başkan adaylarından rüşvet alan Özgür Özel’le mücadele edeceğiz! İkisi de birbirinden beterdir, ikisi de birbirinden kötüdür! Özgür Özel ile Mustafa Sarıgül birbirinden ayrı düşünülemez; onlar ekip arkadaşıdır, yol arkadaşıdır! Atalarımız ne güzel söylemiş: ‘Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş!’ Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül ikilisi tam da budur; al birini, vur ötekine!”

#7
Foto - AK Partili İnan’dan Özel-Sarıgül skandallarına sert tepki: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş! Al birini vur ötekine

Özel hakkındaki iddialara ilişkin eleştirilerini sürdüren İnan, şu ifadeleri kullandı: “Özgür Özel’in hakkındaki rüşvet iddialarının bini bir para! Benzinlikte aldı, pavyonda aldı, kurultayda aldı, şimdi yeni bir yol buldu atkıyla da aldı! Uşak’ta aldı, Antalya’da aldı; Özkan Yalım’dan, Muhittin Böcek’ten, Mustafa Sarıgül’den aldı!” “İnan’dan Özgür Özel’e: ‘İzmir’den uzak dur. İzmir’de sana hiç kimse 3 bin sterlin değerinde lüks viskiler hediye etmez, İzmir’den uzak dur! Burada hiç kimse sana Vakko atkıların arasına sarıp sarmalayıp 100 bin dolar sıkıştırmaz, İzmir’den uzak dur! Bu şehirde hiç kimse gece vakti senin arabanın bagajına 250 bin dolarlık çantalar bırakmaz.’”

#8
Foto - AK Partili İnan’dan Özel-Sarıgül skandallarına sert tepki: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş! Al birini vur ötekine

Özgür Özel’in “İzmir’in 10. vekili benim” dediğini aktaran İnan, bu ifadeye tepki gösterdi. Özel’e yönelik rüşvet iddiaları üzerinden eleştirilerini sürdüren İnan, şöyle konuştu: “Şimdi duyuyoruz ki Özgür Özel çıkmış, hiç utanmadan ‘İzmir’in 10. vekili benim’ diyormuş! Hadi oradan! Sen hangi yüzle İzmir’in adını ağzına alıyorsun Özgür Özel?! Senin daha kendi partinde haraca bağlamadığın tek bir yol arkadaşın kalmamış! Şunu kulağına küpe et: Bu İzmir; senin Mustafa Sarıgül’den ve ekip arkadaşlarından aldığın o kirli rüşvetlerin hesabını vermeden elini kolunu sallayarak dolaşabileceğin bir şehir değildir!” “Boşuna heveslenme Özgür Özel! İzmir’de sana hiç kimse 3 bin sterlin değerinde lüks viskiler hediye etmez, İzmir’den uzak dur! Burada hiç kimse sana Vakko atkıların arasına sarıp sarmalayıp 100 bin dolar sıkıştırmaz, İzmir’den uzak dur! Bu şehirde hiç kimse gece vakti senin arabanın bagajına 250 bin dolarlık çantalar bırakmaz, İzmir’den uzak dur!” “Artık yolun sonuna geldiniz! İzmir de, bütün Ege Bölgesi de senin o rüşvete ve kirli pazarlıklara dayalı şebekeni kökünden söküp atıyor! Sen AK Parti kadrolarının yüzüne bakabilecek bir siyasetçi değilsin Özgür Özel! Sen bizim ilçe başkanlarımızın, mahalle başkanlarımızın gözünün içine bakabilecek birisi değilsin Özgür Özel! Sen bu aziz millete layık birisi hiç değilsin, hiç olmadın!”

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Foto - AK Partili İnan’dan Özel-Sarıgül skandallarına sert tepki: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş! Al birini vur ötekine

“Sizlerin bugüne kadar omuzlarınızda taşıdığınız bu davaya kimsenin leke sürmesine izin vermeyeceğiz! Kimsenin sizi mahcup etmesine, yüzünüzü öne eğdirmesine müsaade etmeyeceğiz!” AK Parti’nin yoksulluk, yasaklar ve yolsuzlukla mücadele etmek için yola çıktığını belirten İnan, kuruluş ilkelerine bağlılıklarını koruduklarını söyledi: “Biz yoksullukla, yasaklarla ve yolsuzluklarla mücadele etmek için yola çıkmış kadim bir hareketiz. 14 Ağustos’ta kuruluşumuzun 25. yılını kutladık, 3 Kasım’da iktidar oluşumuzun 24. yılına ulaştık. Bu 25 yıl boyunca bir gün bile kuruluş ilkelerimize sırtımızı dönmedik.” “Siyasette nezaketi zayıflık, ölçülülüğü kararsızlık, vakar sahibi olmayı suskunluk zannedenler bu yaklaşımı anlayamazlar! Doğruları birazcık sesimizi yükselterek yüzlerine yüzlerine söylediğimizde nasıl rahatsız olduklarını biliyoruz. Ve verdiğimiz bu rahatsızlıktan dolayı da özür dilemiyoruz, bu durumdan gayet memnunuz! Oysa biz biliyoruz ki güçlü siyaset, yalnızca güçlü söz söylemek değil; doğru zamanda, doğru yerde, doğru işi yapabilmektir!” Teşkilat mensuplarına seslenen İnan, davalarına ve teşkilatın emeğine sahip çıkacaklarını vurguladı: “Sizlerin bugüne kadar omuzlarınızda taşıdığınız bu davaya kimsenin leke sürmesine izin vermeyeceğiz! Kimsenin sizi mahcup etmesine, yüzünüzü öne eğdirmesine müsaade etmeyeceğiz!”

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Yorumlar

Cengiz selçuk

Kendin çok mu temiz sun
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