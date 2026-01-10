O ülke adım adım takip edilirken Türkiye’den flaş hamle: Harekete geçildi

Bölgedeki kaynaklar, Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinin büyük bölümünün merkezi yönetimin kontrolüne geçtiği bilgisini verdi. Şeyh Maksud Mahallesi'nde ise süreç devam ediyor.Başkan Erdoğan, bölgedeki bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Barışçıl çözüm için Suriye hükümeti ve ABD nezdinde diplomatik bir süreç işletiyor. MİT'in de SDG'ye gerekli mesajları ilettiği belirtiliyor. Kaynaklar, "Suriye'deki Kürtlerin haklarının korunması Türkiye'nin öncelikleri arasında yer almaktadır. SDG'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine, huzuruna ve entegrasyonuna katkı verecek bir tutum içinde olması temel beklentidir" dedi.