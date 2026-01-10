  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Siyaset
6
Yeniakit Publisher
Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici’yi çılgına çeviren gelişme: Milletimizin sabrı zorlanmamalıdır
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici’yi çılgına çeviren gelişme: Milletimizin sabrı zorlanmamalıdır

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Suriye'de yaşananlarla ilgili, "Türkiye'yi uyarıyoruz: gerilimi tırmandıran değil, diyaloğu güçlendiren bir politika izleyin." çıkışına zehir zemberek yanıt verdi. Destici, "Kürtleri temsil ettiğini zanneden bu vehimle Türkiye'yi bir düşman ülkeyle konuşuyormuş üslupla tehdit eden bir terör örgütü artığının yeri TBMM değildir." dedi.

1
#1
Foto - Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici’yi çılgına çeviren gelişme: Milletimizin sabrı zorlanmamalıdır

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Suriye'de ordu ile terör örgütü YPG arasındaki çatışmalarla ilgili çıkışı, Ankara'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bakırhan, "Türkiye'yi uyarıyoruz: gerilimi tırmandıran değil, diyaloğu güçlendiren bir politika izleyin." dedi.

#2
Foto - Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici’yi çılgına çeviren gelişme: Milletimizin sabrı zorlanmamalıdır

Bakırhan'a BBP Genel Başkanı Mustafa Destici sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Destici, zehir zemberek ifadeler kullandı.

#3
Foto - Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici’yi çılgına çeviren gelişme: Milletimizin sabrı zorlanmamalıdır

Destici şunları söyledi: "Kürtleri temsil ettiğini, Kürtler adına konuştuğunu zanneden, bu vehimle Türkiye'yi bir "düşman ülke"yle konuşuyormuş üslupla tehdit eden bir terör örgütü artığının yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir.

#4
Foto - Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici’yi çılgına çeviren gelişme: Milletimizin sabrı zorlanmamalıdır

Terör örgütünün, bir elemanını dağda veya şehirde görevlendirmesi, o kişinin niteliğini değiştirmez. Hiçbir gerekçeyle, artık hukukun sınırları da milletimizin sabrı da zorlanmamalıdır."

#5
Foto - Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici’yi çılgına çeviren gelişme: Milletimizin sabrı zorlanmamalıdır

