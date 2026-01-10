Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici’yi çılgına çeviren gelişme: Milletimizin sabrı zorlanmamalıdır
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Suriye'de yaşananlarla ilgili, "Türkiye'yi uyarıyoruz: gerilimi tırmandıran değil, diyaloğu güçlendiren bir politika izleyin." çıkışına zehir zemberek yanıt verdi. Destici, "Kürtleri temsil ettiğini zanneden bu vehimle Türkiye'yi bir düşman ülkeyle konuşuyormuş üslupla tehdit eden bir terör örgütü artığının yeri TBMM değildir." dedi.