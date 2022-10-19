AK Partili belediyeden bayram ettirecek zam

Başkan Mehmet Sekmen, işçi maaşlarına yüzde 75 zam yaptı. İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplu iş sözleşme imza törenine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Genel Sekreter Zafer Aynalı, Genel Sekterer Yardımcıları, Daire Başkanları, HAK-İŞ Erzurum İl Başkanı ve aynı zamanda Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Şahin Girmenç, Özgüven-Sen Erzurum İl Başkanı Haluk Eren ve çok sayıda belediye çalışanı katıldı. Başkan Sekmen, burada yaptığı konuşmada, işçilere yönelerek, “Bir husus var ki; onu asla inkâr edemez ve görmezden gelemeyiz. Bu husus ki; içinde emek var, gayret var. İçinde güç var, kuvvet var. İçinde hulusi niyetle çarpan kalpler var, samimiyet var, şükür var, hareket var, bereket var. İşte bu husus değerli kardeşlerim; Sizlerin alın teridir, emeğinizdir, çabanızdır” dedi.