AK Partili belediyeden bayram ettirecek zam

Başkan Mehmet Sekmen, zamla ilgili şu bilgiyi verdi: “Belediyemiz ile Hizmet-İş Sendikamız arasında 01 Temmuz 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasını kapsayan toplu iş sözleşmemizde işçi yevmiyelerine, aylıklarla birlikte ödenen, sosyal yardım başlığı adı altında yemek yardımı, taşıt yardımı, yakacak yardımı ve çocuk yardımına yüzde 75’i aşan oranda artış yaptık. Öğrenim yardımı, evlenme yardımı ve askerlik yardımlarına ortalama yüzde 150 oranında zam yaptık. Ramazan ve kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyelerini de 500 TL’ye çıkardık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bizler işçi kardeşlerimizin alın teri ve emeğinin her şeyin ötesinde olduğunu telakki ederek zam oranını bu noktaya getirdik. Rabbim hayırlı ve uğurlu etsin. Şunu özellikle bilmenizi istiyorum ki: emeğinizin karşılığı bizim için elbette paha biçilemeyecek kadar değerli ve kıymetlidir. Öyle ki; akıttığınız her bir damla alın teri bile bizim gözümüzde bir mücevher tanesidir Dolayısıyla maaş artışları hususunda elimizden geleni yaptığımızı ve tüm imkânlarımızı zorladığımızı da, buradan bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum.”