AK Parti'den vatansever CHP'lilere bomba çağrı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, şunları söyledi: “Zaten bir süredir Cumhurbaşkanımız ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ diye Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulmasına dair uluslararası güçlerin yapmaya çalıştığı projeye çok net bir durum ortaya konulmuştu. Bu noktada baktığımız zaman sadece CHP'den değil Altılı Masa’dan sadece bir partiden destek mesajı geldi, İYİ Parti’den. Onun dışında hiçbir siyasi partiden destek mesajı gelmedi. Dün CHP Parti Sözcüsü de çok cılız bir şekilde bir süreç ortaya koymuş oldu. Terörle mücadelenin biz topyekün birlik ve beraberlik içinde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki son dönemde ciddi mücadeleler verildi. Bitti diyemeyiz ama biz bu mücadeleyi etkin bir şekilde yerinde kaynağında yaparken birileri tabii ki boş durmuyor. Onları yöneten Uluslararası birtakım yapılar hem de terörden 40 yıldan bu yana birtakım netice uman çevreler, bunların devamı noktasında çalışmalar yapıyorlar”