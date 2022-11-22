AK Parti'den vatansever CHP'lilere bomba çağrı

“HDP'nin tavrına milletimiz alıştı. Alışkan diye değil de tahmin ediyor. HDP'nin siyasi varlığı noktasında, PKK'nın sözcülüğünün dışına çıkması gerekiyor. Ama CHP'nin gelmiş olduğu pozisyon asıl sorgulanan. CHP’nin gazeteciler raporu olarak ifade etmiş oldukları rapordaki birçok kişinin terör örgütü o zaman da üyesi bugün de elinde silahla dağda görüntüler verdiğini görüyoruz. CHP'nin üst tarafının terörün yanında saf tuttuğunu görüyoruz. Diğer konu tezkere. Tezkerede Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye'deki bu terör yapılanmasını ortadan kaldırmak için yapmış olduğu mücadeleye Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki hayır oyu vermiştir. CHP o zamanki tezkereye de Suriye'ye herhangi bir harekat olmasın hatta Suriye'de bulunan unsurlar geri dönsün diye hayır oyu vermişti. Şimdi de en son hava harekatı başladıktan sonra yaklaşık 2-3 gün sonra çok cılız hiç kimseye temas etmeyecek bir şekilde açıklamayla geçiştirilmiş. Burada vatansever CHP'lilere görev düşüyor. Vatansever CHP'liler ele geçirilmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi’ni, kendi partilerini demokratik yollarla seçimle tekrar ele geçirirlerse, bu hem CHP’ye fayda sağlamış olur hem ülkeye fayda sağlamış olur”