AK Parti’den sert tepki! CHP’li Aslanoğlu’nun ‘Çalınmış belediyemiz var’ sözleri olay olmuştu

TERÖR VE YOLSUZLUKLA ANILANLARI ISRARLA GÖRMEZDEN GELİYOR Tüm bunlar ortada iken önceki gün açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: "Bizim kaybedilen iki belediyemiz yok, çalınmış iki belediyemiz var" ifadelerini kullandı. Aslanoğlu'nun bu açıklamasına tepki gecikmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden Aslanoğlu'nun ifadelerine sert tepki gösteren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı yaptığı paylaşımda: "Hak, hukuk, adalet diye yola çıkanların söylem ve eylemleri gösteriyor ki karşımızda, geçmişten ders almayan, gerçekleri sümen altı eden, hak, hukuk ve adaletten oldukça uzak klasik bir CHP zihniyeti var. Menemen ve Urla'da yaşananlar apaçık ortadayken hala utanmadan, sıkılmadan "Menemen ve Urla çalındı diyebiliyorlar!" Terör ve yolsuzlukla anılanları ısrarla görmezden gelmeleri, gerçekleri değiştirmiyor elbette. Yalan ve iftiralarla bir yere gelemeyeceklerini 14 ve 28 Mayıs'ta görmelerine rağmen, hala bu yolda ilerlemeye devam ediyorlar. Anlatacak yatırım, proje ve hizmet olmayınca her zamanki gibi yalan ve iftiralara sarılıyorlar. İzmir, Menemen, Urla, Torbalı ve dahi Menderesli hemşehrilerimiz; yapılanları unutmadı, CHP'li başkanların, kendi kendilerini nasıl bu sona götürdüklerini de unutmadı. Bu ilçelerde, zaman aşımına uğramayacak çalma, çırpma, vatana ve millete ihanet hikâyeleriyle tarih yazanların bu cürretini anlamak mümkün değil. Kim, neyi çaldı da oyun dışı kaldı; bunu en iyi kendileri biliyor... Ne yazık ki beceriksizlerini ve ayıplarını örtmek için sıkışınca kullandıkları her yol çıkmaz sokağa dönüyor...'' ifadelerine yer verdi. Saygılının açıklamaları büyük ses getirdi. Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na tepki gösterdi.