  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seçimlerde büyük tokat yemişlerdi! Ve İYİ Parti’de o flaş gelişme yaşandı￼

Kimse neler olduğunu anlayamadı! 55 İHA peş peşe düşürüldü

AK Parti MYK’sında o isimlerin istifası istendi mi? Ve detaylar ortaya çıktı

AK Parti’den seçim sonrası flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Yeniden Refah Partisi’nden bir garip iddia! Hadi oradan be! Avucunuzu yalarsınız avucunuzu

Muharrem İnce’ye çok büyük şok! Resmen açıkladı! Yediği lokma, boğazına dizilecek

TB2, TB3 ve Bayraktar Kızılelma derken Baykar'ın son yaptığı olay!  Sessiz sedasız yapmışlar

Mansur Yavaş’la ilgili Türkiye’yi sarsan iddia! Bu gerçekten doğru mu

Erdoğan’dan seçim sonrası flaş atama kararları! Bakın hangi isimleri göreve getirdi

Herkesi şok etti! İPhone 16’nın görüntüleri sızdı
Siyaset
6
AK Parti’den seçim sonrası flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

2024-04-05 11:09:00
AK Parti’den seçim sonrası flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

AK Parti, seçim sonuçlarının detaylı olarak masaya yatırılması ve oy kaybının nedenlerinin belirlenmesi için harekete geçti. Parti içi ve dışından uzmanlardan oluşan 4 komisyon tüm nedenleri detaylı olarak analiz edecek.

#1
Foto - AK Parti’den seçim sonrası flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

AK Parti, seçimde yaşanan oy kaybının nedenlerini tam ve net olarak tespit edebilmek için çalışmayı başlattı. AK Parti 31 Mart seçim sonuçlarının değerlendirilmesi için 4 çalışma kurulu oluşturuyor. Kurullar oy kaybının nedenlerini ortaya koyan raporlar hazırlayacak. Bu raporlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sunulacak. Ayrıca partinin yetkili kurullarında masaya yatırılacak.

#2
Foto - AK Parti’den seçim sonrası flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Kurulların sorumluluğu Ar-Ge Başkanlığı olacak. Parti içi ve parti dışından uzmanlar kurullarda görev alacak.

#3
Foto - AK Parti’den seçim sonrası flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Seçim sonuçları seçimin ardından yapılan MYK toplantısında değerlendirilmişti. 4 saat süren toplantıda Ali İhsan Yavuz ve Yusuf Ziya Yılmaz, seçim sonuçlarına ilişkin detaylı bir sunum yaptı. Oy düşüşünün en çok nerelerde olduğunu anlattı. Sızan bilgilere göre toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ekonomi ve emeklilikle ilgili vatandaş mesajını verdi. Mali disiplin çerçevesinde ne yapılabilir, ülkenin imkânları nelerdir buna bakacağız. Teşkilatımızla ilgili millete dokunması noktasında bir eleştirisi varsa bu konuda kendimize bir çekidüzen vermemiz lazım. Milletle büyümüşüz, milletle yoğrulmuşuz, milletle yol alıyoruz. Dolayısıyla millete mesafe koyan bir anlayışa asla müsamaha gösteremeyiz. Bu noktada olan arkadaşlar varsa onlarla ilgili önümüzdeki süreçte gereği neyse yapılır” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - AK Parti’den seçim sonrası flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

MYK üyeleri de görüşlerini ifade etti. Süreçteki sorunlar ve oy kaybına ilişkin sebepleri sıraladılar. Sızan bilgilere göre MYK’da bir istifa gündeme gelmedi. MYK üyeleri olağan kongre sürecinin başlatılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

#5
Foto - AK Parti’den seçim sonrası flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Ekonomi yönetimi de toplantıda hazır bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat toplantıda yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi planına bağlı kalarak, vatandaşı ekonomik olarak rahatlatacak adımları bakanlarla değerlendirdiği belirtildi. Mali disiplinin öneminin vatandaşa anlatılması gerektiği konuşuldu.  

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meclis çoğunluğu da ona yetmiyormuş ‘Engelleniyorum’ diyen Ekrem yeni bahaneyi buldu
Gündem

Meclis çoğunluğu da ona yetmiyormuş ‘Engelleniyorum’ diyen Ekrem yeni bahaneyi buldu

NOW TV canlı yayınına katılan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İlk 3 icraatiniz ne olacak?" sorusuna cevap veremedi.
Böyle rezalet olmaz! Meslek lisesinde öğrencilere zorla okutulan kitap velileri ayağa kaldırdı
Gündem

Böyle rezalet olmaz! Meslek lisesinde öğrencilere zorla okutulan kitap velileri ayağa kaldırdı

Galata Meslek Lisesi'nde bir Edebiyat öğretmeninin, Aldous Huxley adlı yazarın Cesur Yeni Dünya adlı gayr-i ahlaki kitabı öğrencilere okutma..
Havası birkaç dakika içinde söndü! Tanju Özcan'ı rezil eden soru
Siyaset

Havası birkaç dakika içinde söndü! Tanju Özcan'ı rezil eden soru

MHP'li Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak'ı bir yayında hedef alan ırkçı Tanju Özcan, kendini rezil etti.
Makam odası buz kesti! CHP’li Başkandan giderayak skandal ifadeler
Gündem

Makam odası buz kesti! CHP’li Başkandan giderayak skandal ifadeler

Muğla’nın Datça ilçesinde ilk döneminde atama, ikinci döneminde ise seçilmiş başkan olarak görev yapan ve 31 Mart'taki seçimlerde aday olmay..
İşte dünyanın en berbat İHA'sı! Tam bir felaket
Teknoloji

İşte dünyanın en berbat İHA'sı! Tam bir felaket

Türk İHA'larının rakiplerinden birisi olan Watchkeeper WK450 adı verilen insansız hava araçları için dünyanın "en berbat İHA'sı" yorumu yapı..
İşte size pratik bir tarif: Enfes tarhana çorbası nasıl yapılır? Tam bir şifa deposu
Kadın - Aile

İşte size pratik bir tarif: Enfes tarhana çorbası nasıl yapılır? Tam bir şifa deposu

Türk mutfağının bu eşsiz lezzetini evinizde denemek ve sevdiklerinize sunmak istiyorsanız, işte size pratik bir tarif. Hem yapımı kolay hem ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23