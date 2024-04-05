AK Parti’den seçim sonrası flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Seçim sonuçları seçimin ardından yapılan MYK toplantısında değerlendirilmişti. 4 saat süren toplantıda Ali İhsan Yavuz ve Yusuf Ziya Yılmaz, seçim sonuçlarına ilişkin detaylı bir sunum yaptı. Oy düşüşünün en çok nerelerde olduğunu anlattı. Sızan bilgilere göre toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ekonomi ve emeklilikle ilgili vatandaş mesajını verdi. Mali disiplin çerçevesinde ne yapılabilir, ülkenin imkânları nelerdir buna bakacağız. Teşkilatımızla ilgili millete dokunması noktasında bir eleştirisi varsa bu konuda kendimize bir çekidüzen vermemiz lazım. Milletle büyümüşüz, milletle yoğrulmuşuz, milletle yol alıyoruz. Dolayısıyla millete mesafe koyan bir anlayışa asla müsamaha gösteremeyiz. Bu noktada olan arkadaşlar varsa onlarla ilgili önümüzdeki süreçte gereği neyse yapılır” ifadelerini kullandı.