AK Parti’den seçim anketinde fark: Bu pazar sandık kurulsa hangi parti yüzde kaç alır?

Yeni Parti'nin yüzde 19'larda olması biraz abarttıkları için hayal kırıklığı yaşatabilir ama onca belediye eksenli iddiaya ve kavgalı görüntüye rağmen bu oyu almaları da küçümsenecek gibi değil. Aynı şey CHP için de geçerli. Artık bitti denilen ve müthiş bir medya saldırısına uğrayan CHP'nin yüzde 9 oyla varlığını sürdürmesi kimseyi şaşırtmasa da terk edenleri bir hayli şaşırtmıştır. MHP ve DEM Parti ise yüzde 8.8 oranıyla önümüzdeki sürecin vazgeçilmez iki aktörü olmayı sürdürüyor.