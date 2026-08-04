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AK Parti’den seçim anketinde fark: Bu pazar sandık kurulsa hangi parti yüzde kaç alır?

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AK Parti’den seçim anketinde fark: Bu pazar sandık kurulsa hangi parti yüzde kaç alır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin güçlü duruşuyla Cumhur İttifakı zirvedeki yerini korurken, muhalefetteki bölünme sandık sonuçlarına yansıdı. Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti ile CHP arasındaki kavgaya dair ilk oranlar netleşti. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün köşesine taşıdığı Betimar ve Optimar araştırmalarında çarpıcı detaylar yer aldı. Peki bu pazar sandık kurulsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte yeni anket sonuçları…

#1
Foto - AK Parti’den seçim anketinde fark: Bu pazar sandık kurulsa hangi parti yüzde kaç alır?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı ile geri dönmesinin ardından Özgür Özel ve ekibi CHP'yi bölerek Yeni Parti'yi kurdular. Fondaş medya ve para verdikleri gazeteciler tarafından siyasette arkasına büyük bir rüzgar aldığı algısı oluşturmaya çalışılan Özgür Özel'in son yapılan anketlerde alacağı oy oranları ortaya çıkmaya başladı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinden yapılan son anketleri yayınladı. İşte bugün genel seçim olsa partilerin alacakları oy oranları...

#2
Foto - AK Parti’den seçim anketinde fark: Bu pazar sandık kurulsa hangi parti yüzde kaç alır?

Siyasette öyle bir Yeni Parti (YP) rüzgârı estiriliyor ki, sanki yarın seçim olsa iktidar olacaklar. Daha parti teşkilatları bile kurulmuş değil. Geride bıraktıkları CHP'nin nasıl bir siyaset izleyeceği de belirsiz. Buna rağmen müthiş bir "ver coşkuyu" havası yaşanıyor. Ortada adı dışında yeni bir siyaset, ezber bozan bir çıkış da yok.

#3
Foto - AK Parti’den seçim anketinde fark: Bu pazar sandık kurulsa hangi parti yüzde kaç alır?

Halk arasında, "Can çıkmayınca huy çıkmaz" denir ya, tam öyle bir durum. Tıpkı 2023 seçimleri öncesinde "Yüzde 60'la kazanıyoruz" dedikleri gibi... Oysa daha yeni kavgalı bir ayrılık yaşayan, belediye kaynaklı ağır "yolsuzluk" yükü taşıyan bir parti için zafer naraları atmak da, "Dağ fare doğurdu" demek de çok erken...

#4
Foto - AK Parti’den seçim anketinde fark: Bu pazar sandık kurulsa hangi parti yüzde kaç alır?

Buna rağmen yine de CHP gibi yüz yıllık bir partiden ayrılan ve daha çok milletvekilini peşinden sürükleyen Yeni Parti'nin anketlerdeki durumu merak edildi. Acaba denildiği gibi YP yüzde 35-40'larda mıydı yoksa bırakıp gittikleri CHP'yle oyları karpuz gibi ikiye mi bölünmüştü?

#5
Foto - AK Parti’den seçim anketinde fark: Bu pazar sandık kurulsa hangi parti yüzde kaç alır?

Birkaç araştırmaya baktım, Optimar Araştırma hariç hiçbirinde bu sonuçlar yoktu. Çok merak edildiği için bugünlerde neredeyse bütün araştırma şirketleri bu konuya öncelik vermiş.

#6
Foto - AK Parti’den seçim anketinde fark: Bu pazar sandık kurulsa hangi parti yüzde kaç alır?

İlk dikkat çeken araştırma Betimar'dan geldi. 2023 seçimlerini neredeyse sıfır hata payıyla bilen Betimar Başkanı Gürkan Duman, 22-26 Temmuz arasında 26 ilde 3 bin kişiyle yaptıkları araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Soru belli: "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" Önce çok merak edilen üç partiyi verelim. Kararsız seçmenler dağıtıldıktan sonraki tablo şöyle: AK Parti yüzde 35.8 ile birinci parti, Özgür Özel'in Yeni Parti'si yüzde 19.3'le ikinci, CHP ise yüzde 9.4'le dördüncü parti... Doğrusu ekonomideki negatif duruma rağmen AK Parti'nin birinciliğe dönüşü şaşırtıcı değil. Ülke yönetimi söz konusu olduğunda seçmen sadece "cebine" bakmaz, güven veren lidere, ülkenin küresel ve bölgesel pozisyonuna ve savunma direncine bakar.

#7
Foto - AK Parti’den seçim anketinde fark: Bu pazar sandık kurulsa hangi parti yüzde kaç alır?

Yeni Parti'nin yüzde 19'larda olması biraz abarttıkları için hayal kırıklığı yaşatabilir ama onca belediye eksenli iddiaya ve kavgalı görüntüye rağmen bu oyu almaları da küçümsenecek gibi değil. Aynı şey CHP için de geçerli. Artık bitti denilen ve müthiş bir medya saldırısına uğrayan CHP'nin yüzde 9 oyla varlığını sürdürmesi kimseyi şaşırtmasa da terk edenleri bir hayli şaşırtmıştır. MHP ve DEM Parti ise yüzde 8.8 oranıyla önümüzdeki sürecin vazgeçilmez iki aktörü olmayı sürdürüyor.

#8
Foto - AK Parti’den seçim anketinde fark: Bu pazar sandık kurulsa hangi parti yüzde kaç alır?

Son yıllardaki birçok seçimde başarılı sonuçlarıyla dikkat çeken Optimar Araştırma'nın 20-30 Temmuz arasında yaptığı anket sonuçları ise diğerlerinden bir hayli farklı. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, bu farkı CHP logosuna ve seçmen hafızasında yerine bağlıyor. Bu araştırmaya göre oy dağılımı şöyle:

#9
Foto - AK Parti’den seçim anketinde fark: Bu pazar sandık kurulsa hangi parti yüzde kaç alır?

AK Parti yüzde 34.24, CHP yüzde 16.25, Yeni Parti yüzde 12.55, DEM Parti yüzde 11.84, MHP yüzde 8.71... Geriye kalanlar ise İyi Parti, Saadet, Zafer, YRP ve A Parti arasında paylaşılıyor.

#10
Foto - AK Parti’den seçim anketinde fark: Bu pazar sandık kurulsa hangi parti yüzde kaç alır?

Bu iki anket CHP'den ayrılan Yeni Parti'nin işinin hiç de kolay olmadığını gösteriyor. Yeni Parti'yi kuran ekip, yaşadıkları birçok şeyi Başkan Erdoğan'ın yolculuğuna benzetmeye çalışsa da olmuyor, olmaz da. Atalarımız boşuna dememiş: "Karga bülbülü taklit edeyim derken ötmeyi unutmuş..."

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