AK Parti’den seçim anketinde fark: Bu pazar sandık kurulsa hangi parti yüzde kaç alır?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin güçlü duruşuyla Cumhur İttifakı zirvedeki yerini korurken, muhalefetteki bölünme sandık sonuçlarına yansıdı. Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti ile CHP arasındaki kavgaya dair ilk oranlar netleşti. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün köşesine taşıdığı Betimar ve Optimar araştırmalarında çarpıcı detaylar yer aldı. Peki bu pazar sandık kurulsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte yeni anket sonuçları…