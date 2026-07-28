AK Parti’den kritik “genel af” açıklaması! “Öcalan” detayı dikkat çekti

Terörsüz Türkiye için çıkarılacak düzenlemeler konusunda AK Parti’nin son yapılan Grup Yönetim Kurulu’nda da değerlendirme yapıldı. Grup yöneticileri milletvekillerine bu konuda bilgi verirken, “Kişiye özel bir düzenleme yok. Genel af söz konusu değil. Ancak, silah bırakan terör örgütü üyelerinin hukuki durumlarına ilişkin hükümler var. Silahlı eyleme katılmamışsa ceza almayacaklar. Eyleme katılanlarla ilgili ayrıca infaz düzenlemesi olacak. Ama burada bir sıkıntımız var. Toplumda onlara af getirilirken, başka suçlardan ceza alanlara haksızlık oluyor eleştirisi var. Haklı bir eleştiri ama şu anda bir af düşünülmüyor” dedi.