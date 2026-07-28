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AK Parti’den kritik "genel af" açıklaması! "Öcalan" detayı dikkat çekti

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AK Parti’den kritik “genel af” açıklaması! “Öcalan” detayı dikkat çekti

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında düzenlenen çerçeve yasanın, anayasanın 'eşitlik' ilkesine aykırı olmaması için titiz bir çalışma yürütülüyor. Buna göre, ceza indirimi yalnızca PKK'lı teröristler için uygulanacak. 'Kısmi af' niteliğindeki bu düzenleme kamuoyunda diğer suçlar için 'genel af' beklentisini doğuracak olsa da AK Parti şimdiden bu yöndeki taleplere kapıları kapattı. Genel af düşünülmese de düzenlemenin geçmesi için Ceza İnfaz Kanunu’nda değişiklik yapılması gerekiyor.

#1
Foto - AK Parti’den kritik "genel af" açıklaması! "Öcalan" detayı dikkat çekti

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK'nın feshi ve örgüt üyelerinin silah bırakma sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak olan çerçeve yasanın bu hafta Meclis'e sunulması, ağustos ayının ortasına kadar Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Terörle mücadele kapsamında hazırlanan çerçeve yasa ve buna bağlı infaz kanunu değişiklikleri, Meclis'in yeni döneminde gündeme gelecek ve PKK terör örgütü üyelerine yönelik ceza indirimleri içerecek.

#2
Foto - AK Parti’den kritik "genel af" açıklaması! "Öcalan" detayı dikkat çekti

Çerçeve yasa, Ağustos ortasına kadar Meclis'ten çıkarılmayı hedefleniyor. Çerçeve yasaya bağlı olarak Ceza İnfaz Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklikler yapılacak. Silahlı eyleme karışmamış örgüt üyelerine ceza verilmemesi ve diğerleri için 'terör örgütü' suçlamasının düşürülmesi gibi başlıklarla ceza indirimine gidilecek. Yapılacak düzenlemelerin genel af anlamına gelmediği ve kişiye özel olmadığı belirtiliyor. İnfaz kanununda sadeleştirme, adalet ve eşitlik sağlanmasına yönelik değerlendirmeler yapılıyor.

#3
Foto - AK Parti’den kritik "genel af" açıklaması! "Öcalan" detayı dikkat çekti

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özel bir statü tanınmayacağı açıklanan yeni düzenlemenin anayasanın 'eşitlik' ilkesine aykırı olmaması için 'Ceza İnfaz Kanunu', 'Türk Ceza Kanunu', 'Ceza Muhakemesi Kanunu', 'Terörle Mücadele Kanunu' gibi yasalarda da değişiklikler yapılacak.

#4
Foto - AK Parti’den kritik "genel af" açıklaması! "Öcalan" detayı dikkat çekti

Sadece PKK terör örgütünü kapsayacak ‘Çerçeve Yasaya’ bağlı olarak çıkarılacak uyum yasalarında belli ceza indirimleri yapılması zorunlu olacak. Silahlı eyleme karışmamış örgüt üyelerine ceza verilmemesi, diğerleri için ‘terör örgütü’ suçlamasının düşürülmesi gibi başlıklarda yapılacak değişikliklerle mevcut cezalarda indirime gidilecek. Ancak ceza indirimlerinin sadece PKK’lılar için çıkarılması planlasa da, bu durumun ileride diğer suç tipleri açısından tartışmaya neden olabileceği belirtiliyor.

#5
Foto - AK Parti’den kritik "genel af" açıklaması! "Öcalan" detayı dikkat çekti

Terörsüz Türkiye için çıkarılacak düzenlemeler konusunda AK Parti’nin son yapılan Grup Yönetim Kurulu’nda da değerlendirme yapıldı. Grup yöneticileri milletvekillerine bu konuda bilgi verirken, “Kişiye özel bir düzenleme yok. Genel af söz konusu değil. Ancak, silah bırakan terör örgütü üyelerinin hukuki durumlarına ilişkin hükümler var. Silahlı eyleme katılmamışsa ceza almayacaklar. Eyleme katılanlarla ilgili ayrıca infaz düzenlemesi olacak. Ama burada bir sıkıntımız var. Toplumda onlara af getirilirken, başka suçlardan ceza alanlara haksızlık oluyor eleştirisi var. Haklı bir eleştiri ama şu anda bir af düşünülmüyor” dedi.

#6
Foto - AK Parti’den kritik "genel af" açıklaması! "Öcalan" detayı dikkat çekti

AK Parti ve MHP’de uzun süredir infaz sisteminde sadeleştirmeye gidilmesi, aynı suçu işleyerek benzer cezalar alan hükümlülerin farklı infaz rejimlerine tabi tutulmasının ceza adaletini zedelediğine yönelik eleştirilerin giderilmesi, bir anlamda infazda eşitliğin sağlanmasına yönelik değerlendirmeler yapılıyor. Bu konuda özellikle MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sık sık ‘yamalı bohçaya’ dönmüş infaz kanununun yeni baştan yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Ancak, şu anda PKK’lılar için çıkarılacak yasalar dışındaki suç tiplerine yönelik toplu bir salıverme veya infaz indirimi gündeme gelmedi.

#7
Foto - AK Parti’den kritik "genel af" açıklaması! "Öcalan" detayı dikkat çekti

AK Parti kaynakları da infaz kanunun daha sade, daha adil, daha eşitlikçi hale getirilmesini önemsediklerini kaydetti. AK Parti’nin hukukçuları bu konuda, “Hayatında bir kez suç işlemiş birinin kendisine verilecek destekle birlikte bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirilmişse o kişinin denetimle serbestlikle birlikte, koşullu salıverme şartlarında erken tahliye edilmesi olabilir” değerlendirmesini yaptı.

#8
Foto - AK Parti’den kritik "genel af" açıklaması! "Öcalan" detayı dikkat çekti

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