AK Parti’den kritik “genel af” açıklaması! “Öcalan” detayı dikkat çekti
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında düzenlenen çerçeve yasanın, anayasanın 'eşitlik' ilkesine aykırı olmaması için titiz bir çalışma yürütülüyor. Buna göre, ceza indirimi yalnızca PKK'lı teröristler için uygulanacak. 'Kısmi af' niteliğindeki bu düzenleme kamuoyunda diğer suçlar için 'genel af' beklentisini doğuracak olsa da AK Parti şimdiden bu yöndeki taleplere kapıları kapattı. Genel af düşünülmese de düzenlemenin geçmesi için Ceza İnfaz Kanunu’nda değişiklik yapılması gerekiyor.