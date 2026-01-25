  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Hırsızın elini sıkmam” demişti: CHP’li Enver Aysever’in sözleri Özgür Özel’in canını çok yaktı 80 yaşında 66 yıllık berber görenleri şaşırttı Hataylı Ahmet'in madalya sevinci! Depremde vefat eden babasına verdiği sözü tuttu! Enkaz altından milli takım kürsüsüne AK Parti MKYK üyesi olmuştu! Mesut Özil’den Tayyip Erdoğan’ı sevindirecek haber İbrahim Tatlıses'ten ağır suçlama: Beni dolandırdılar her şeyimi çaldılar! Ecdadımız Osmanlı’nın yönettiği topraklarda şimdi hangi ülkeler var? İşte tam liste Protestolara müdahale edilince çileden çıktılar! Polisin parmağını ısırarak kopardılar Müge Anlı, canlı yayında patladı! Emniyet müdürü eşine böyle sitem etti
Gündem
5
Yeniakit Publisher
AK Parti MKYK üyesi olmuştu! Mesut Özil’den Tayyip Erdoğan’ı sevindirecek haber
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AK Parti MKYK üyesi olmuştu! Mesut Özil’den Tayyip Erdoğan’ı sevindirecek haber

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan eski futbolcu Mesut Özil'den, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı sevindirecek bir haber geldi.

#1
Foto - AK Parti MKYK üyesi olmuştu! Mesut Özil’den Tayyip Erdoğan’ı sevindirecek haber

Mesut Özil ve 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'nin üçüncü çocuklarını bekledikleri belirtildi.

#2
Foto - AK Parti MKYK üyesi olmuştu! Mesut Özil’den Tayyip Erdoğan’ı sevindirecek haber

2019 yılında nikâh masasına oturan çiftin iki çocuğu bulunuyordu. Mutluluklarını Eda ve Ela adını verdikleri kızlarıyla perçinleyen aile, şimdi yeni bir heyecan yaşıyor. Amine Gülşe, üçüncü bebeğine hamile. Okulların ara tatile girmesiyle Uludağ'a giden aile, kızlarıyla karda eğlendi.

#3
Foto - AK Parti MKYK üyesi olmuştu! Mesut Özil’den Tayyip Erdoğan’ı sevindirecek haber

Tatilden kareleri de Instagram hesabından paylaşan Amine Gülşe'nin belirginleşen göbeği dikkat çekti. Gülşe'nin kayak yapan eşi ve çocuklarını izlemekle yetindiği görüldü.

#4
Foto - AK Parti MKYK üyesi olmuştu! Mesut Özil’den Tayyip Erdoğan’ı sevindirecek haber

Amine Gülşe, bebeğin cinsiyetini ve kaç aylık hamile olduğunu henüz açıklamadı. Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta "en az üç çocuk" tavsiyesinde bulunuyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakan Fidan o kalemi neden reddetti! Davos’taki kalemin sırı çözüldü
Gündem

Hakan Fidan o kalemi neden reddetti! Davos’taki kalemin sırı çözüldü

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu’na, Türkiye’yi temsilen katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın vakur dur..
Yalan rüzgarı dindi, rakamlar konuştu! Sosyal medya fenomeninin BİM sepeti hesabı: Alım gücü iddiaları yerle bir oldu!
Sosyal Medya

Yalan rüzgarı dindi, rakamlar konuştu! Sosyal medya fenomeninin BİM sepeti hesabı: Alım gücü iddiaları yerle bir oldu!

Sosyal medyada sürekli pompalanan "alım gücü bitti" yaygarasına, bir fenomenin 2009 yılına ait eski bir BİM bültenini bulmasıyla başlayan "g..
Oldu olacak Ankara’yı komple kapatın! Anıtkabir’in uzağına bile cami yapmak yasak
Gündem

Oldu olacak Ankara’yı komple kapatın! Anıtkabir’in uzağına bile cami yapmak yasak

Anıtkabir’e yaklaşık 300 metre mesafedeki alanın ibadet alanına dönüştürülmesine ilişkin imar planı, bilirkişi raporuyla bir kez daha yargıy..
Teröristbaşı Öcalan bile, muhalif medyadan daha tutarlı! Bu kadar mı pervasız oldunuz?
Gündem

Teröristbaşı Öcalan bile, muhalif medyadan daha tutarlı! Bu kadar mı pervasız oldunuz?

Ali Karahasanoğlu, Abdullah Öcalan’ın İmralı tutanaklarındaki CIA ve MOSSAD tespitlerine dikkat çekerek; Suriye operasyonlarına karşı çıkan ..
Sözcü’nün bir yalanını daha ifşa ediyoruz! "Burcu Köksal’a destek verdi, sürüldü" denildi, gerçek bambaşka çıktı
Gündem

Sözcü’nün bir yalanını daha ifşa ediyoruz! “Burcu Köksal’a destek verdi, sürüldü” denildi, gerçek bambaşka çıktı

Yeni Türkiye’nin çehresini kabul edemeyen eski Türkiye artığı kemalistler, Türkiye’nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’yı yıpratm..
Başsavcı dehşete düşürdü
Dünya

Başsavcı dehşete düşürdü

Sudan Başsavcısı İntisar Ahmed Abdulal, çatışmalar nedeniyle 30 binden fazla kişinin öldüğünü tespit ettiklerini açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23