AK Parti MKYK üyesi olmuştu! Mesut Özil’den Tayyip Erdoğan’ı sevindirecek haber
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan eski futbolcu Mesut Özil'den, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı sevindirecek bir haber geldi.
Mesut Özil ve 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'nin üçüncü çocuklarını bekledikleri belirtildi.
2019 yılında nikâh masasına oturan çiftin iki çocuğu bulunuyordu. Mutluluklarını Eda ve Ela adını verdikleri kızlarıyla perçinleyen aile, şimdi yeni bir heyecan yaşıyor. Amine Gülşe, üçüncü bebeğine hamile. Okulların ara tatile girmesiyle Uludağ'a giden aile, kızlarıyla karda eğlendi.
Tatilden kareleri de Instagram hesabından paylaşan Amine Gülşe'nin belirginleşen göbeği dikkat çekti. Gülşe'nin kayak yapan eşi ve çocuklarını izlemekle yetindiği görüldü.
Amine Gülşe, bebeğin cinsiyetini ve kaç aylık hamile olduğunu henüz açıklamadı. Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta "en az üç çocuk" tavsiyesinde bulunuyordu.
