AK Parti ile ittifakı reddetmişlerdi! Yeniden Refah’ın o kararı için yeni senaryo ortaya çıktı

İstanbul'da, Yeniden Refah Partisi'nin aday çıkarma kararı, Cumhur İttifakı'nın adayı olan Murat Kurum için yeni dinamikler oluşturuyor. Yeniden Refah Partisi'nin bu stratejik hamlesi, seçimlerin gidişatını önemli ölçüde etkileyebilecek bir dönüm noktası olarak değerlendirilirken, Yeni Şafak gazetesi yazarı Turgay Yerlikaya “Yeniden Refah’ın bu kararı, hiç kuşkusuz Cumhur İttifakı adayı olan Kurum nezdinde olumsuz bir etki yaratacaktır” dedi. “Fakat gelinen noktada, parti ve seçmenin arasındaki kuvvetli bağ düşünüldüğünde, ilan edilen aday lehine bir seferberlik oluşması gerçekçi ve kuvvetli bir senaryo” ifadelerini kullanan Yerlikaya, özetle şunları kaydetti: