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Siyaset
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AK Parti ile ittifakı reddeden Yeniden Refah Partisi'nden bomba hamle! "Bu, tiksinti verici" diyerek ilan ettiler

2024-02-06 23:00:34
AK Parti ile ittifakı reddeden Yeniden Refah Partisi'nden bomba hamle! “Bu, tiksinti verici” diyerek ilan ettiler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İmamoğlu iddialarına ilişkin “Tiksinti verici bu gibi iddialar karşısında yasal haklarımızı kullanacağımızı yargı yoluna gideceğimizi ifade ve beyan ediyoruz” dedi.

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Foto - AK Parti ile ittifakı reddeden Yeniden Refah Partisi'nden bomba hamle! "Bu, tiksinti verici" diyerek ilan ettiler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündem ve yerel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - AK Parti ile ittifakı reddeden Yeniden Refah Partisi'nden bomba hamle! "Bu, tiksinti verici" diyerek ilan ettiler

Toplantının başında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anarak sözlerine başlayan Kılıç, “Taze ve yanan yürekler bir yıl önce olduğu gibi bugün de yangın yer. Hayatını kaybeden 53 bin 537 vatandaşımıza bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına bir kere daha başsağlığı, sabır ve metanet temenni ediyoruz” dedi.

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Foto - AK Parti ile ittifakı reddeden Yeniden Refah Partisi'nden bomba hamle! "Bu, tiksinti verici" diyerek ilan ettiler

Bir gazetecinin, Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan para aldığı iddiasını sorması üzerine, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, “Karşılığında para Yeni Refah Partisi'nin Ankara veya İstanbul'da herhangi birinden bir maddi menfaat karşılığı destek ilişkisine girebileceğini düşünmek bile abes ve iştigaldir. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sürecinde kurulmuş olan iyi ilişkiler ve dostluk ilişkileri var. Gönülden görüle kurulan köprüler var. Hiç kimsenin bu köprüleri yıkmaya hakkı yoktur. Siyaset bir günlük bir iştigal değildir. Siyaset 24 saatlik bir işte değildir. Siyaset uzun soluklu bir yarış, uzun soluklu bir mücadeledir. Bugün bu iddia ve iftiralarıyla gündeme gelenler, yarın insanlarımızın yüzüne bakabilme yetisini yitirirler. Tiksinti verici bu gibi iddialar karşısında yasal haklarımızı kullanacağımızı yargı yoluna gideceğimizi ifade ve beyan ediyoruz. Her kim bu tür konularla ilgili iddiası var ise belgelendirmeli ve ilgili mercilere intikal ettirmelidir. Aksi takdirde basit iftiralar, dedikodular ve söylentilerden ibaret kalacaktır. Bunu hak etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

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