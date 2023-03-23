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Medya
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Ajda Pekkan'dan çok büyük ayıp! Tepki yağdı

2023-03-23 15:10:36
Ajda Pekkan'dan çok büyük ayıp! Tepki yağdı

Türkiye deprem ve sel felaketi ile boğuşurken bu durumdan faydalanmak isteyen Ajda Pekkan'a tepki yağdı.

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Foto - Ajda Pekkan'dan çok büyük ayıp! Tepki yağdı

Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binlerce konut yerle bir olurken birçok kişi yaşamını yitirdi ve evsiz kaldı.

#2
Foto - Ajda Pekkan'dan çok büyük ayıp! Tepki yağdı

Yuvaları başlarına yıkılan vatandaşlar yeni bir hayat kurmak için mücadele ederken bazı fırsatçılar kiralara ve satılık evlere rekor zam yaparak 'Bu nasıl utanmazlık' dedirtti.

#3
Foto - Ajda Pekkan'dan çok büyük ayıp! Tepki yağdı

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu fırsatçılığa ayak uyduran Ajda Pekkan, herkesi hayal kırıklığına uğrattı.

#4
Foto - Ajda Pekkan'dan çok büyük ayıp! Tepki yağdı

Olası İstanbul depremine karşı risksiz denilen bölgelerden birinde evi olan Pekkan, 2020 yılından beri Bahçeköy'deki villasını satmaya çalışıyor.

#5
Foto - Ajda Pekkan'dan çok büyük ayıp! Tepki yağdı

1.5 dönüm üzerine kurulu olan altı odası, iki salonu ve üç banyosu bulunan süper lüks villasına Aralık ayında 75 milyon TL fiyat belirleyen Pekkan, 950 metrekare kullanım alanı ve özel havuzu olan villasının fiyatına deprem riski sonrası güncelleme yaptı.

#6
Foto - Ajda Pekkan'dan çok büyük ayıp! Tepki yağdı

Sadece 3 ay içerisinde rekor bir artış yapan Pekkanı, tam tamına 42 milyon 500 bin TL'lik zam yaptı. 117.500.000 TL isteyen Pekkan'ın bu hareketi herkesi kızdırdı.

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