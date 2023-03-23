Ajda Pekkan'dan çok büyük ayıp! Tepki yağdı

1.5 dönüm üzerine kurulu olan altı odası, iki salonu ve üç banyosu bulunan süper lüks villasına Aralık ayında 75 milyon TL fiyat belirleyen Pekkan, 950 metrekare kullanım alanı ve özel havuzu olan villasının fiyatına deprem riski sonrası güncelleme yaptı.