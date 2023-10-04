2023-10-04 16:16:23 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı güzel haberi duyurdu!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ulaşımda güzel haberi duyurdu.
UEFA’dan dünyayı sallayan karar! Bakalım şimdi ne olacak? Manchester United ile ilgili şok eden iddia!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ulaşımda güzel haberi duyurdu.
Dolar kurunun artması, akaryakıt fiyatlarının zamlanması herkesin ekonomisini derinden etkilerken, son zamandaki bu artışlar özellikle yaşlıları ve öğrencileri zor durumda bıraktı. Özellikle her gün okula gitmek zorunda olan öğrenciler için bu durum ciddi bir mali yük oluşturuyor. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelerin çocuklarına destek olmak adına ailelere güzel haberi verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik ulaşım yardım programını başlattı. Bu program kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla aylık 750 TL'ye kadar ulaşım masraflarını karşılamayı hedefliyor.
10 MİLYON TL FON AYRILDI - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 10 milyon TL fon ayırdı. Bu fon, dar gelirli ailelerin çocukları için ulaşım masraflarına destek olmak amacıyla kullanılacak. Dar gelirli ve geçim sıkıntısı yaşayan aileler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurarak bu destekten faydalanabilirler. Daha fazla bilgi ve başvuru süreci ile ilgili detaylar, ilgili resmi web sitelerinden ulaşılabilir. Öğrencilere ulaşım desteği başvurusu 2023-2024 eğitim yılının başlaması ile gündeme geldi. Söz konusu destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor.
Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, ailesinden farklı ilde eğitim gören ilk, orta ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını, desteğin bu eğitim-öğretim yılında da süreceğini dile getirdi. Geleceğin teminatı öğrencilerin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ettiklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti: "Bu destek programı ile öğrencilerimizin yılda iki defa gidiş-dönüş ulaşım giderlerini karşılıyoruz. Öğrencilerimize 2023 yılı için verdiğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 750 lira olurken, şu ana kadar 10 milyon liralık kaynağı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza aktardık. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz ulaşım desteğimizden 58 bini aşkın öğrenci yararlandı." Ulaşım desteği ile öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, "Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirerek toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız." ifadelerine yer verdi.
ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? - Göktaş, söz konusu destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından, öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini aktardı.
Akaryakıtta uygulanan ÖTV ve KDV oranının artırılması ile birlikte İstanbul'da ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam yapılmış tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükselmişti. Taksilerde ise taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıkartılmıştı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23