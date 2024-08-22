2024-08-22 12:14:09 Aile şirketine ait tekne ve otobüsü yakmıştı: Yaşanan olayı anlattı
Kastamonu’nun Cide ilçesinde kendisinin de ortağı olduğu aile şirketine ait otobüs ve tekneyi ateşe veren vatandaş, “Babam ve küçük kardeşim beni 15 milyon dolandırdılar. Ben de bunu hazmedemedim, bir anlık sinirle bunu yaptım” dedi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinde 14 Ağustos'ta meydana gelen olayda, bir turizm firmasına ait, park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.