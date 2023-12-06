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Ekonomi
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Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İlgili flaş gelişme: Aralık ayı ödemesi yattı mı? Türkiye'ye resmen resmen ilan etti

2023-12-06 18:01:25
Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İlgili flaş gelişme: Aralık ayı ödemesi yattı mı? Türkiye'ye resmen resmen ilan etti

Aralık ayı başlarken gözler Aile Destek Programı'nda ödeme takvimine çevrildi. İhtiyaç sahibi ailelere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen aylık bir yardım olan aile destek ödemesi hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş geçtiğimiz günlerde çok önemli bir açıklama yaptı. Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını ilan etti

#1
Foto - Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İlgili flaş gelişme: Aralık ayı ödemesi yattı mı? Türkiye'ye resmen resmen ilan etti

İhtiyaç sahibi ailelere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen aylık bir yardım olan aile destek ödemesi hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

#2
Foto - Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İlgili flaş gelişme: Aralık ayı ödemesi yattı mı? Türkiye'ye resmen resmen ilan etti

Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen aile destek paketi ödemesi beklenen açıklama geldi. Aile destek ödemesi Aralık 2023 ödemesi hesaplanarak yatırıldı.

#3
Foto - Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İlgili flaş gelişme: Aralık ayı ödemesi yattı mı? Türkiye'ye resmen resmen ilan etti

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATAR? Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün (4 Aralık Pazartesi) itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4,1 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.

#4
Foto - Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İlgili flaş gelişme: Aralık ayı ödemesi yattı mı? Türkiye'ye resmen resmen ilan etti

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Başvuran kişinin; Türk vatandaşı olmaması, Mavi Kart sahibi olması, Yerleşim adresinin yurt dışında olması, 18 yaşından küçük olması, Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

#5
Foto - Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İlgili flaş gelişme: Aralık ayı ödemesi yattı mı? Türkiye'ye resmen resmen ilan etti

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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