2023-12-06 18:01:25 Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İlgili flaş gelişme: Aralık ayı ödemesi yattı mı? Türkiye'ye resmen resmen ilan etti
Aralık ayı başlarken gözler Aile Destek Programı'nda ödeme takvimine çevrildi. İhtiyaç sahibi ailelere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen aylık bir yardım olan aile destek ödemesi hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş geçtiğimiz günlerde çok önemli bir açıklama yaptı. Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını ilan etti