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Medya
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Ahmet Hakan’dan olay Hakan Fidan yazısı! Kapak öyle olmaz, böyle olur! Hadi buyrun bakalım

2024-03-26 13:35:01
Ahmet Hakan’dan olay Hakan Fidan yazısı! Kapak öyle olmaz, böyle olur! Hadi buyrun bakalım

Ahmet Hakan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Murat Kurum ile beraber etkinliğe katılmasını değerlendirdi ve eleştiri yağmuruna tutulmasını eleştirdi.

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Foto - Ahmet Hakan’dan olay Hakan Fidan yazısı! Kapak öyle olmaz, böyle olur! Hadi buyrun bakalım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum hafta sonu, Türkiye Gençlik STK'lar Platformu'nca (TGSP) düzenlenen programa katılarak gençlerin sorularını yanıtladı.

#2
Foto - Ahmet Hakan’dan olay Hakan Fidan yazısı! Kapak öyle olmaz, böyle olur! Hadi buyrun bakalım

Fidan'ın etkinlikte Murat Kurum ile ilgili söyledikleri ise muhalefetin eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

#3
Foto - Ahmet Hakan’dan olay Hakan Fidan yazısı! Kapak öyle olmaz, böyle olur! Hadi buyrun bakalım

"Hakan Fidan, İstanbul’da Murat Kurum’la bir etkinliğe katılmış ve Kurum’la ilgili olumlu birkaç kelam etmiş. Miting yapmamış, esnaf gezmemiş, ilçe ilçe dolaşmamış. Sadece bir etkinliğe katılmış. İmamoğlu’ndan bile daha fazla İmamoğlu taraftarlığı yapan ne kadar gazeteci varsa hepsi aynı şeyi söylüyor: “Hakan Fidan’a yakışmadı.” Gazeteci olarak sana Ekrem İmamoğlu’nun silahşörlüğünü yapmak yakışacak ama AK Parti hükümetinin bir bakanına AK Parti’nin İstanbul adayına minicik bir destek vermek bile yakışmayacak. Öyle mi? Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy toplamak için gitmedik il ve ilçe bırakmamıştı. O gün “Helal olsun Ekrem İmamoğlu’na. Kılıçdaroğlu için nasıl da çalışıyor” diye yere göğe koyamayanlar, bugün Hakan Fidan’ın Murat Kurum için yaptığı minicik bir olumlu tanıklığa kafayı takmış durumdalar."

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