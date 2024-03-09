2024-03-09 13:39:13 Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na jeneriklik gol! Hiçbir söz, hiçbir slogan, hiçbir reklam filmi, hiçbir seçim şarkısı... Şu olayın İmamoğlu aleyhine oluşturacağı etkinin kıyısından bile geçemez
Ahmet Hakan, Üsküdar / Çekmeköy metro hattında yaşanan arızanın ardından ortaya çıkan görüntü üzerinden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi. Hürriyet gazetesindeki yazısında “Hiçbir söz, hiçbir slogan, hiçbir reklam filmi, hiçbir seçim şarkısı... Şu olayın Ekrem İmamoğlu aleyhine oluşturacağı etkinin kıyısından bile geçemez” ifadelerini kullanan Hakan, şunları kaydetti: