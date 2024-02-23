2024-02-23 12:53:45 Ahmet Hakan’dan dikkat çeken “KAAN” çıkışı: “İlk önce kalorifer peteği gibi bir şey göstererek bizi keklediler!” “Bomba atmıyor, tekeri kapanmıyor. Böyle uçak mı olur?”
Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Ahmet Hakan ise Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen KAAN’la ilgili her durumda her olayın en olumsuz tarafını görmeye meraklı “memnuniyetsizler korosu”nun neler diyebileceğini köşesine taşıdı. Hakan, Hürriyet’teki dikkat çeken yazısında şunları kaydetti: