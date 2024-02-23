Ahmet Hakan’dan dikkat çeken “KAAN” çıkışı: “İlk önce kalorifer peteği gibi bir şey göstererek bizi keklediler!” “Bomba atmıyor, tekeri kapanmıyor. Böyle uçak mı olur?”

“Milli Muharip Uçak KAAN göklerde. Her durumda her olayın en olumsuz tarafını görmeye meraklı memnuniyetsizler korosu, göklerdeki KAAN için neler diyecektir acaba? Mesela şöyle şeyler mi? - İlk önce kalorifer peteği gibi bir şey göstererek bizi keklediler. - Yapay zekayla uçan uçak gösteriyorlar bize. Bunların işi gücü yalan.