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Ahmet Hakan’dan dikkat çeken “KAAN” çıkışı: “İlk önce kalorifer peteği gibi bir şey göstererek bizi keklediler!” “Bomba atmıyor, tekeri kapanmıyor. Böyle uçak mı olur?”
Medya
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Ahmet Hakan’dan dikkat çeken "KAAN" çıkışı: "İlk önce kalorifer peteği gibi bir şey göstererek bizi keklediler!" "Bomba atmıyor, tekeri kapanmıyor. Böyle uçak mı olur?"

2024-02-23 12:53:45
Ahmet Hakan’dan dikkat çeken “KAAN” çıkışı: “İlk önce kalorifer peteği gibi bir şey göstererek bizi keklediler!” “Bomba atmıyor, tekeri kapanmıyor. Böyle uçak mı olur?”

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Ahmet Hakan ise Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen KAAN’la ilgili her durumda her olayın en olumsuz tarafını görmeye meraklı “memnuniyetsizler korosu”nun neler diyebileceğini köşesine taşıdı. Hakan, Hürriyet’teki dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Ahmet Hakan’dan dikkat çeken "KAAN" çıkışı: "İlk önce kalorifer peteği gibi bir şey göstererek bizi keklediler!" "Bomba atmıyor, tekeri kapanmıyor. Böyle uçak mı olur?"

“Milli Muharip Uçak KAAN göklerde. Her durumda her olayın en olumsuz tarafını görmeye meraklı memnuniyetsizler korosu, göklerdeki KAAN için neler diyecektir acaba? Mesela şöyle şeyler mi? - İlk önce kalorifer peteği gibi bir şey göstererek bizi keklediler. - Yapay zekayla uçan uçak gösteriyorlar bize. Bunların işi gücü yalan.

#2
Foto - Ahmet Hakan’dan dikkat çeken "KAAN" çıkışı: "İlk önce kalorifer peteği gibi bir şey göstererek bizi keklediler!" "Bomba atmıyor, tekeri kapanmıyor. Böyle uçak mı olur?"

- Motoru nereden almışlar motoru. Açıklasınlar. - Bu uçtu ama bakalım diğer yaptıkları uçacak mı? - Kesin ip vardır.

#3
Foto - Ahmet Hakan’dan dikkat çeken "KAAN" çıkışı: "İlk önce kalorifer peteği gibi bir şey göstererek bizi keklediler!" "Bomba atmıyor, tekeri kapanmıyor. Böyle uçak mı olur?"

- Kesin bizi kandırıyorlardır. - Seçim yatırımıdır bu seçim yatırımı. - Çin’in bile yapamadığını mı yaptılar yani. Vallahi inanmam. - Uçtu ama bakalım sağ salim indi mi?

#4
Foto - Ahmet Hakan’dan dikkat çeken "KAAN" çıkışı: "İlk önce kalorifer peteği gibi bir şey göstererek bizi keklediler!" "Bomba atmıyor, tekeri kapanmıyor. Böyle uçak mı olur?"

- Uçağın görüntüsü neden uzaktan çekiliyor? Niye zoom yapılmıyor? - Bomba atmıyor, tekeri kapanmıyor. Böyle uçak mı olur?”

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