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Medya
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Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye dikkat çeken "Yeniden Refah" önerisi! "İşte bunun şokunu yaşıyorlar" diyerek duyurdu

2024-03-11 14:00:06
Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye dikkat çeken “Yeniden Refah” önerisi! “İşte bunun şokunu yaşıyorlar” diyerek duyurdu

Ahmet Hakan, özellikle AK Parti’den aday olmak isteyip de olamayanları aday yapan Yeniden Refah’a karşı AK Parti’nin izlemesi gereken strateji konusunda birtakım önerilerde bulundu. AK Parti yönetimine “Yeniden Refah’a oy verebilecek seçmenler, kendilerinin dünyasına en yakın seçmenler. Yeniden Refah yönetimini bir tarafa bırakıp doğrudan o seçmenlere seslenseler, o seçmenleri kucaklasalar, o seçmenleri yanlarına çekecek bir dil ve edebiyat geliştirseler, kendileri açısından en iyisini yapmış olacaklar” diye seslenen Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye dikkat çeken "Yeniden Refah" önerisi! "İşte bunun şokunu yaşıyorlar" diyerek duyurdu

“Yeniden Refah, özellikle AK Parti’den aday olmak isteyip de olamayanları aday yaptı. * Şurası kesin: Bu adayların büyük bölümü seçimi kazanamayacak ama AK Parti’nin kaybetmesine yol açacak. *

#2
Foto - Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye dikkat çeken "Yeniden Refah" önerisi! "İşte bunun şokunu yaşıyorlar" diyerek duyurdu

AK Parti yönetimi, işte bunun şokunu yaşıyor. Tam olarak ne yapacaklarını ne diyeceklerini bilemiyorlar. Bazen sert çıkışlar yapıyorlar, olmuyor. Bazen sessiz kalıyorlar, olmuyor. Bu konuda tam olarak bir dil tutturabilmiş değiller. *

#3
Foto - Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye dikkat çeken "Yeniden Refah" önerisi! "İşte bunun şokunu yaşıyorlar" diyerek duyurdu

Oysa Yeniden Refah’a oy verebilecek seçmenler, kendilerinin dünyasına en yakın seçmenler. Yeniden Refah yönetimini bir tarafa bırakıp doğrudan o seçmenlere seslenseler, o seçmenleri kucaklasalar, o seçmenleri yanlarına çekecek bir dil ve edebiyat geliştirseler, kendileri açısından en iyisini yapmış olacaklar.”

#4
Foto - Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye dikkat çeken "Yeniden Refah" önerisi! "İşte bunun şokunu yaşıyorlar" diyerek duyurdu

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