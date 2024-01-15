2024-01-15 13:19:35 Ahmet Hakan vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Zülfü Livaneli artık sittin sene insan içine çıkamaz
Zülfü Livaneli'nin “31 Mart seçimlerini ya gerici ordular, avcı taburları ya da Hareket Ordusu kazanacak" diyen Zülfü Livaneli'ye Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan "bölücülük" suçlaması geldi. Zülfü Livaneli'nin Erkem İmamoğlu'nun yanında 31 Mart seçimlerini 31 Mart Hadisesi'ne benzetmesine tepkiler dinmiyor. Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Zülfü Livaneli'nin sözlerinin 'bölücü', 'kutuplaştırıcı' ve 'ayrıştırıcı olduğunu belirtip, "Milleti bölme Zülfü halkı ayrıştırma Zülfü" dedi. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü: