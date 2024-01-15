  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O futbolcuyla ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Şaka değil gerçek...

Antalyaspor’un İsrailli futbolcusunun yaptığı şerefsizlik Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı! Allah’ın belası herifle ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Ünlü oyuncu Zafer Algöz’den “Hadi git işine be” dedirten “zam” açıklaması! Rezalet ki ne rezalet

Ev sahipleri için artık zorunlu olacak! Meclis’ten geçti! 30 gün içinde bunu yapmayan hapı fena yutacak

Binlerce Gazzeli koşa koşa sahile akın etti! Sebebi ise tüm ümmeti hüngür hüngür ağlattı! Bakın ne içinmiş

Rusya'da fırınlar İHA pişirmeye başladı! Şaka değil gerçek

İzlanda'da yanardağ patladı, evler resmen küle döndü! Lavlar kasabaya dere gibi böyle aktı! İşte kıyamet sahnelerini aratmayan o dehşet verici görüntüler

Bugüne kadar herkes konuştu, noktayı ise o koydu! Kabine toplantısındaki rakamı böyle sızdırdı! İşte emeklinin alacağı ücret

Akaryakıta dev zam geliyor! Araçlar otoparktan çıkamayacak! O rakam, herkesi şok etti

CHP amigosu Zülfü Livaneli’nin o rezilliği bütün milleti ayağa kaldırdı! Kendine gel be adam
Medya
4
Ahmet Hakan vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Zülfü Livaneli artık sittin sene insan içine çıkamaz

2024-01-15 13:19:35
Ahmet Hakan vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Zülfü Livaneli artık sittin sene insan içine çıkamaz

Zülfü Livaneli'nin “31 Mart seçimlerini ya gerici ordular, avcı taburları ya da Hareket Ordusu kazanacak" diyen Zülfü Livaneli'ye Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan "bölücülük" suçlaması geldi. Zülfü Livaneli'nin  Erkem İmamoğlu'nun yanında 31 Mart seçimlerini 31 Mart Hadisesi'ne benzetmesine tepkiler dinmiyor. Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Zülfü Livaneli'nin sözlerinin 'bölücü', 'kutuplaştırıcı' ve 'ayrıştırıcı olduğunu belirtip, "Milleti bölme Zülfü halkı ayrıştırma Zülfü" dedi. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

#1
Foto - Ahmet Hakan vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Zülfü Livaneli artık sittin sene insan içine çıkamaz

“Zülfü Livaneli, 31 Mart’ta yapılacak seçimle ilgili olarak 31 Mart Vakası’na gönderme yaparak şöyle demiş: “31 Mart seçimlerini ya gerici ordular, avcı taburları ya da Hareket Ordusu kazanacak. (Livaneli, bunu dedikten sonra yanındaki İmamoğlu’nun elini havaya kaldırarak şöyle devam etmiş) Hareket Ordusu’nun kazanacağına ben çok inanıyorum.”

#2
Foto - Ahmet Hakan vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Zülfü Livaneli artık sittin sene insan içine çıkamaz

Zülfü Livaneli’nin bu bölücü, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı yaklaşımı, her şeyden önce Ekrem İmamoğlu’na zarar verir. 2019 yerel seçiminde ne yapmıştı Ekrem İmamoğlu? Şunu yapmıştı: Bazen Avcı Taburu askeri gibi, bazen de Hareket Ordusu neferi gibi davranmış ve her iki kesimden aldığı oylarla seçimi kazanmıştı. Ne yani? Artık Avcı Taburlarının oyunu istemiyor mu İmamoğlu?

#3
Foto - Ahmet Hakan vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Zülfü Livaneli artık sittin sene insan içine çıkamaz

Saçmalık bir değil ki. Sanki Jön Türk derneği için yönetim kurulu seçimi yapılacak. Sonuçta yaşadığımız şehre kim daha iyi hizmet edecek diye seçim yapıyoruz. İktidarın kutuplaştırdığını söylemeyi çok seven Zülfü Livaneli’nin, milletin bir bölümünü “gerici” olarak nitelemesine ne demeli? Kutuplaştırma siyasetinin nirvanası bu değilse nedir? Bölme Zülfü. Ayrıştırma Zülfü. Kutuplaştırma Zülfü. Körükleme Zülfü. Vallahi değmez Zülfü. Billahi değmez Zülfü.”

İhsan Şenocak'tan Faruk Beşer mesajı
Gündem

İhsan Şenocak'tan Faruk Beşer mesajı

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, hayatını kaybeden ilahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer için taziye mesajı yayımladı.
Ebu Ubeyde'den Müslümanlara önemli çağrı!
Gündem

Ebu Ubeyde'den Müslümanlara önemli çağrı!

Kassam Tugayları Sözcüsü mücahid Ebu Ubeyde'den İsrail katliamının 100. gününde önemli açıklamalar geldi.
Papa'dan olay açıklama: İstifa etmek açık bir olasılık
Dünya

Papa'dan olay açıklama: İstifa etmek açık bir olasılık

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, istifa etmenin tüm papalar için açık bir olasılık olduğunu söyledi...
Migros ünlü marketi satın alıyor! Resmi adımı attılar

Migros ünlü marketi satın alıyor! Resmi adımı attılar
Bakan Göktaş müjdeyi verdi! Yüzde 50 zam geliyor!
Ekonomi

Bakan Göktaş müjdeyi verdi! Yüzde 50 zam geliyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarıyla birlikte evde bak..
15 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

15 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (15 Ocak 2024) sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23