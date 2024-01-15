Ahmet Hakan vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Zülfü Livaneli artık sittin sene insan içine çıkamaz

Zülfü Livaneli’nin bu bölücü, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı yaklaşımı, her şeyden önce Ekrem İmamoğlu’na zarar verir. 2019 yerel seçiminde ne yapmıştı Ekrem İmamoğlu? Şunu yapmıştı: Bazen Avcı Taburu askeri gibi, bazen de Hareket Ordusu neferi gibi davranmış ve her iki kesimden aldığı oylarla seçimi kazanmıştı. Ne yani? Artık Avcı Taburlarının oyunu istemiyor mu İmamoğlu?