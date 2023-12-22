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Medya
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Ahmet Hakan, iyi haber alan o kaynaktan öğrenmiş! İşte AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları

2023-12-22 12:47:53
Ahmet Hakan, iyi haber alan o kaynaktan öğrenmiş! İşte AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimler yaklaştıkça adayların kimler olacağıyla ilgili merak da artıyor. CHP İstanbul ve Ankara adaylarını açıklarken, AK Parti'nin Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın karşısına aday olarak kimi çıkaracağı merakla bekleniyor. AK Parti'de İstanbul için aday sayısının 3'e indiğini belirten Ahmet Hakan, Ankara için ismi geçen 3 ismi birlikte nerede gördüğünü de yazdı. İşte Hakan'ın o yazısı:

#1
Foto - Ahmet Hakan, iyi haber alan o kaynaktan öğrenmiş! İşte AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları

“İstanbul adayları üçe inmiş durumda! İyi haber alan kaynaklarıma göre AK Parti’nin İstanbul aday adaylarının sayısı üçe inmiş. Önem sırasına göre değil alfabetik sıraya göre veriyorum üç ismi: BİR: Ali Yerlikaya.

#2
Foto - Ahmet Hakan, iyi haber alan o kaynaktan öğrenmiş! İşte AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları

İKİ: Murat Kurum.

#3
Foto - Ahmet Hakan, iyi haber alan o kaynaktan öğrenmiş! İşte AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları

ÜÇ: Tevfik Göksu.”

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