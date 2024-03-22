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Ahmet Hakan, Hakan Fidan’la ilgili ilginç detayı duyurdu! “Sanırım, bu kudurmayı keyifle takip etmiştir”

Medya
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Ahmet Hakan, Hakan Fidan’la ilgili ilginç detayı duyurdu! "Sanırım, bu kudurmayı keyifle takip etmiştir"

2024-03-22 15:06:47
Ahmet Hakan, Hakan Fidan’la ilgili ilginç detayı duyurdu! “Sanırım, bu kudurmayı keyifle takip etmiştir”

Ahmet Hakan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, ekranlarda ilk kez, FETÖ’cülerin dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın makam odasına böcek yerleştirme olayını anlatmasının ardından “böcekçi FETÖ’cülerin” nasıl kudurduğunu köşesine taşıdı. Hürriyet gazetesindeki yazısında “Sanırım Hakan Fidan, sosyal medyadaki bu kudurmayı keyifle takip etmiştir” ifadelerini kullanan Hakan, şunları kaydetti:

#1
Foto - Ahmet Hakan, Hakan Fidan’la ilgili ilginç detayı duyurdu! "Sanırım, bu kudurmayı keyifle takip etmiştir"

“Geçen pazartesi akşamı Hande Fırat, CNN Türk’te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı konuk etti. Fidan, ekranlarda ilk kez... FETÖ’cülerin dönemin başbakanı Erdoğan’ın makam odasına böcek yerleştirme olayını anlattı. *

#2
Foto - Ahmet Hakan, Hakan Fidan’la ilgili ilginç detayı duyurdu! "Sanırım, bu kudurmayı keyifle takip etmiştir"

Bu programın ardından böcekçi FETÖ’cüler, sosyal medyada tam anlamıyla kudurdular.

#3
Foto - Ahmet Hakan, Hakan Fidan’la ilgili ilginç detayı duyurdu! "Sanırım, bu kudurmayı keyifle takip etmiştir"

Binlerce paylaşım yaptılar. Yırtındılar. Golü çıkarmaya çalıştılar. Sanırım Hakan Fidan, sosyal medyadaki bu kudurmayı keyifle takip etmiştir.”

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