2024-03-22 15:06:47 Ahmet Hakan, Hakan Fidan’la ilgili ilginç detayı duyurdu! “Sanırım, bu kudurmayı keyifle takip etmiştir”
Ahmet Hakan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, ekranlarda ilk kez, FETÖ’cülerin dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın makam odasına böcek yerleştirme olayını anlatmasının ardından “böcekçi FETÖ’cülerin” nasıl kudurduğunu köşesine taşıdı. Hürriyet gazetesindeki yazısında “Sanırım Hakan Fidan, sosyal medyadaki bu kudurmayı keyifle takip etmiştir” ifadelerini kullanan Hakan, şunları kaydetti: