Ahmet Ercan, Tokat depremi sonrası o illeri tek tek saydı: İşte 7 büyüklüğüne kadar deprem yaşanabilecek şehirlerimiz

Ercan, depremin büyüklüğünün bölgedeki yapı stoğu için henüz "öldürücü" seviyede olmadığını belirtti: • Eşik Değer: Bölgedeki yıkım eşiğinin 5,9 ile 6,0 arasında değiştiğini belirten Ercan, 5,5’lik sarsıntının yığma taş yapılar dışında büyük bir yıkıma yol açmayacağı kanısında olduğunu ifade etti. • Sığ Odaklı: Depremin 6,5 km gibi sığ bir derinlikte olması nedeniyle Samsun'dan Erzincan'a kadar geniş bir alanda güçlü hissedilmesinin normal olduğunu vurguladı.