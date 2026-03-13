Ahmet Ercan, Tokat depremi sonrası o illeri tek tek saydı: İşte 7 büyüklüğüne kadar deprem yaşanabilecek şehirlerimiz
Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem çevre paniğe yol açtı. Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken, kimse evlerine girmedi. Meydana gelen depremi değerlendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sarsıntının bir öncü olması durumunda ana depremin 7,0 büyüklüğüne kadar çıkabileceği uyarısında bulunurken; etkilenebilecek illeri de tek tek saydı.