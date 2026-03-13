  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yağış, kar, fırtına geri dönüyor! Ahmet Ercan, Tokat depremi sonrası o illeri tek tek saydı: İşte 7 büyüklüğüne kadar deprem yaşanabilecek şehirlerimiz Icardi sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılıyor! İşte herkesin merak ettiği yeni takımı Flaş gelişme: Uçaklar, jetler Türkiye'ye doğru peş peşe havalandı Şaka değil, tam 800 bin TL indirim var! 11 otomobil için dev fırsat Türkiye teyakkuzda! Netanyahu kaosun fitilini ateşledi: Trump ile yeni plan devrede Son dakika koduyla duyurdular! Savaşın tamamen dışındaki ülkenin üssü vuruldu! Ölü ve yaralı askerler var İsmail Demir, Erdoğan'dan gelen o şok telefonu açıkladı: O silahın atışları isabetli olmuyormuş öyle mi? Emeklilere ÖTV’siz otomobil için flaş adım! İşte detaylar Altın güç kazanamıyor! Haftayı düşüşle kapatabilir
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Ahmet Ercan, Tokat depremi sonrası o illeri tek tek saydı: İşte 7 büyüklüğüne kadar deprem yaşanabilecek şehirlerimiz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ahmet Ercan, Tokat depremi sonrası o illeri tek tek saydı: İşte 7 büyüklüğüne kadar deprem yaşanabilecek şehirlerimiz

Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem çevre paniğe yol açtı. Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken, kimse evlerine girmedi. Meydana gelen depremi değerlendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sarsıntının bir öncü olması durumunda ana depremin 7,0 büyüklüğüne kadar çıkabileceği uyarısında bulunurken; etkilenebilecek illeri de tek tek saydı.

#1
Foto - Ahmet Ercan, Tokat depremi sonrası o illeri tek tek saydı: İşte 7 büyüklüğüne kadar deprem yaşanabilecek şehirlerimiz

Tokat'ta gece saatlerinde meydana gelen deprem panik yarattı. AFAD 'ın 5.5 büyüklüğünde olduğunu duyurduğu deprem çevre illerde de hissedilirken, vatandaşlar sokağa döküldü. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşen sarsıntı sonrası değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bölgenin sismik gerginliğine dikkat çekti.

#2
Foto - Ahmet Ercan, Tokat depremi sonrası o illeri tek tek saydı: İşte 7 büyüklüğüne kadar deprem yaşanabilecek şehirlerimiz

Ercan, depremin büyüklüğünün bölgedeki yapı stoğu için henüz "öldürücü" seviyede olmadığını belirtti: • Eşik Değer: Bölgedeki yıkım eşiğinin 5,9 ile 6,0 arasında değiştiğini belirten Ercan, 5,5’lik sarsıntının yığma taş yapılar dışında büyük bir yıkıma yol açmayacağı kanısında olduğunu ifade etti. • Sığ Odaklı: Depremin 6,5 km gibi sığ bir derinlikte olması nedeniyle Samsun'dan Erzincan'a kadar geniş bir alanda güçlü hissedilmesinin normal olduğunu vurguladı.

#3
Foto - Ahmet Ercan, Tokat depremi sonrası o illeri tek tek saydı: İşte 7 büyüklüğüne kadar deprem yaşanabilecek şehirlerimiz

Depremin karakteristiği üzerine iki farklı senaryo çizen Ercan, şu olasılıkları paylaştı: • Senaryo 1 (Ana Deprem): Eğer bu sarsıntı ana deprem ise, ardından en fazla 4,5 büyüklüğünde artçılar gelir ve süreç 3-4 hafta içinde sönümlenir.

#4
Foto - Ahmet Ercan, Tokat depremi sonrası o illeri tek tek saydı: İşte 7 büyüklüğüne kadar deprem yaşanabilecek şehirlerimiz

• Senaryo 2 (Öncü Deprem): Eğer bu bir öncü deprem ise, ana deprem büyüklüğü 6,4 ile 7,0 arasına kadar ulaşabilir. Ercan, bölgenin tarihsel olarak bu büyüklükte deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu hatırlattı. Ercan, Tokat'ta Erbaa, Niksar ve Reşadiye arasının oldukça gergin olduğunu belirterek tehlike altındaki bölgeleri sıraladı:

#5
Foto - Ahmet Ercan, Tokat depremi sonrası o illeri tek tek saydı: İşte 7 büyüklüğüne kadar deprem yaşanabilecek şehirlerimiz

• Batı Hattı: Amasya, Merzifon, Dodurga, Oğuzlar, Ladik, Havza ve Çankırı. • Doğu Hattı: Ordu-Mesudiye, Sivas-Suşehri, Koyulhisar, Erzincan-Refahiye ve Tercan hattı boyunca gerginlik uzanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'ın uykusunu kaçıracak saldırı
Dünya

Trump'ın uykusunu kaçıracak saldırı

İsrail ile birlikte İran'ı vuran ABD'yi sarsan bir saldırı düzenlendi. Michigan eyaletinde yer alan Temple Israel Sinagogu'na aracıyla dalan..
Ajanslar bu açıklamayı 'son dakika' koduyla duyurdu! "İsrail askerlerini hedef aldık"
Dünya

Ajanslar bu açıklamayı 'son dakika' koduyla duyurdu! "İsrail askerlerini hedef aldık"

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Lübnan'ın güneyindeki Hamamis Tepesi'ndeki İsrail askerlerini hedef aldık" ifadeleri kullanıldı.
Adıyaman'a füze düştü!
Yerel

Adıyaman'a füze düştü!

Kahta ilçesine bağlı Aktaş (Melgosi) köyünde, füze paniği yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, füzenin düştüğü alanda inc..
Fırtına yaklaşıyor! Türkiye içeride büyük operasyonların düğmesine basacak!
Gündem

Fırtına yaklaşıyor! Türkiye içeride büyük operasyonların düğmesine basacak!

Süper Haber yazarı Koray Kamacı, Türkiye’nin hem içeride hem dışarıda tarihi bir hesaplaşmaya hazırlandığını kaleme aldı. Kamacı’ya göre Ank..
Özgür Özel eşimi arayıp… AK Parti’ye geçen başkan CHP’de yaşadıklarını anlattı
Gündem

Özgür Özel eşimi arayıp… AK Parti’ye geçen başkan CHP’de yaşadıklarını anlattı

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçiş sürecinin ayrıntılarını paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ..
İlahiyat öğrencisi 5816’dan 7 yılla yargılanıyor
Gündem

İlahiyat öğrencisi 5816’dan 7 yılla yargılanıyor

İçerik üreticisi ilahiyat fakültesi öğrencisi Halil Atakan Ay, hiçbir hakarete yer vermeksizin M.Kemal’e yönelik gerçekleştirdiği bir paylaş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23