Ahmet Çakar'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak iddia: O isim istifa resti çekti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ahmet Çakar'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak iddia: O isim istifa resti çekti

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, A Milli Takım'da yer alan iki ünlü futbolcunun bahis oynadığını iddia etti.

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar canlı yayında Milli Takım'da forma giyen iki futbolcunun bahis şüphesi altında olduğunu belirtirken, teknik direktör Montella’nın istifa resti çektiğini iddia etti.

Canlı yayında aldığı istihbaratı paylaşan Çakar, durumun çok ciddi olduğunu vurguladı. Kadronun ilk 11'inde direkt forma şansı bulan iki yıldız oyuncunun, oynanan maçlara yönelik bahis organizasyonunun bir parçası olduğu kaydedildi. Çakar o anları, "Benim aldığım istihbarat, teyitli değil, Milli Takım’da oynayan, direkt oynayabilecek 2 oyuncu bahis işinin içinde" sözleriyle aktardı.

İddiaların merkezindeki o kritik 90 dakika ise Türkiye - Gürcistan karşılaşması olarak işaret edildi.

Söylentilere göre söz konusu iki futbolcu, bu maç için "Karşılıklı gol olur" (KG Var) seçeneğine para yatırdı. Olayın hukuki boyutuna da dikkat çekilirken, doğrudan Türkiye'nin galibiyetine oynanması durumunda idari para cezasıyla geçiştirilebilecek sürecin "KG Var" bahsiyle tamamen boyut değiştirdiği ifade edildi. Bu hamlenin doğrudan yargının alanına girdiği ve şike kapsamına alınabileceği uyarısı yapıldı.

Tesislerde soğuk rüzgarlar estiren skandalın, teknik heyetin de kulağına gittiği aktarıldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın iddialar karşısında büyük bir şok yaşadığı ve duruma isyan ettiği belirtiliyor.

İtalyan çalıştırıcının TFF yönetimine dönerek, "Bu şartlarda ben görevime devam edemem, istifa ederim" dediği ve resti çektiği ifade edildi.

Yorumlar

Kafkasya

Yav bunlarda tenesirde rövajata deniyorlar bı bırakın gidin hac ûmrenizi yapın torun torba sevinya bu neya dünyanın kuyruğunu tutmuş bırakmıyorlar.

Emre

Galiba Ahmet Çakar bu bağışı oynayan futbolcuların yanında gibi duruyor. Tamda dünya kupası zamanında, utanmaz mısınız. Ülke futboluna resmen ihanet ediyor Ahmet Çakar gibileri.
