CHP'yi yerden yere vurdu! Destici'den şamar üstüne şamar

Destici, masumiyet karinesine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti: "Ama bir belediye başkanı, bir belediye başkanının oğlu, bir belediye çalışanı çıkıp itirafta bulunuyorsa, pişmanlık yasasından faydalanıp, yaşadıklarını ya da bildiklerini anlatıyorsa herhalde bunu da görmezden gelemeyiz ve asla görmezden gelmemeliyiz. Çünkü burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmıştır. Bu toprakların üzerinde anasını, babasını, amcasını, dedesini şehit veren yüzbinlerce, milyonlarca insan var. Onun için biz Cenabıhakk'a vereceğimiz hesabı, ahiret hayatında şehit liderimiz Muhsin başkanımızla karşılaştığımızda söyleyeceğimiz sözleri ve en önemlisi de milletimizin yüzüne baktığımızda alnımız ak, yüzümüz pak bir şekilde duracağımızı düşünerek siyaset yapıyoruz. Böyle de yapmaya devam edeceğiz. Kim ne yaparsa yapsın biz doğruluktan, dürüstlükten, haktan ve hakikatten asla ayrılmayacağız."