Türkiye'nin yeni silahı uykularını kaçırdı: Biz bir şey yapmadıkça Türk tehdidi ortadan kalkmayacak
İsrailli Siyonist Haham Pesach Wolicki, Türkiye'nin kamuoyuna tanıttığı son silahla ilgili olarak Netanyahu hükümetine çağrı yaptı.
Türkiye'nin İstanbul'da devam eden Saha 2026 savunma fuarında tanıttığı ilk kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan, uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı.
Milli Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen, ses hızının 25 katı olan Mach 25 hızında ve 6 bin kilometre menzile sahip füzenin tanıtılmasının ardından, İsrailli Siyonist Haham Pesach Wolicki kendi YouTube kanalında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokatif açıklamalarda bulundu.
Wolicki, yayınladığı videoda Türkiye'nin bölgedeki diğer ülkelerden farklı bir güce ve stratejik konuma sahip olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye 85 milyonluk bir nüfusa sahip. NATO'nun en büyük ikinci ordusunu barındırıyor. Karadeniz ile Akdeniz arasındaki tek deniz geçişi olan İstanbul Boğazı'nı kontrol ediyor.
Amerikan F-16 uçaklarını uçuruyor ve Avrupa, Orta Doğu ile Orta Asya'nın stratejik kavşağında oturuyor. Ve şimdi kıtalararası bir balistik füzeye sahipler." dedi.
Siyasal İslam'ın Batı medeniyetini içeriden yıkmayı hedefleyen bir proje olduğunu iddia eden Siyonist haham, Türkiye'nin diplomatik ve jeopolitik düzeyde bu stratejiyi uyguladığını öne sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'nın önyargılarını kullanarak mağdur rolü oynadığını savunan Wolicki, "Erdoğan, 'Avrupa Birliği bizi Müslüman olduğumuz için istemiyor' diyerek onları savunmaya itiyor, kurbanı oynayarak onlardan tavizler koparmaya çalışıyor. Bu arada NATO üyeliği onun kalkanı iken, terör örgütlerine ev sahipliği yapıyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Batı'nın askeri teknolojisini toplarken stratejik hedeflerini engellediğini belirten Wolicki, konuya "Halifeliği yeniden kurma şeklindeki Osmanlı projesini adım adım ilerletiyor. Kıbrıs, Libya, Suriye, Somali, Gazze. Ve şimdi Avrupa'nın her başkentine ulaşabilecek bir silah inşa ediyor." sözleriyle işaret etti.
Füzenin ismine de değinen ve Yıldırımhan isminin İngilizcede gök gürültüsü fırtınası anlamına geldiğini belirten Wolicki, bu ismin ordusunu İslam'ın son ordusu olarak adlandıran bir adam tarafından seçildiğini ve isimlerin tesadüfen verilmediğini kaydetti. Geçmişte Sovyetler Birliği'nin kıtalararası balistik füzeler inşa ettiğinde Batı'nın neyle karşı karşıya olduğunu anladığını ve buna göre örgütlendiğini hatırlatan Wolicki, şunları kaydetti:
"Açıkça İslami halifeliği restore etme niyetini beyan eden bir adam tarafından yönetilen bir NATO üyesi devleti izliyoruz. Terör örgütlerine ev sahipliği yaparken, Amerikan askeri stratejisini sabote ederken ve Avrupa Birliği'ne giriş talep ederken kıtalararası balistik füzeler geliştirmesini izliyoruz. Hangi noktada gözlerimizi açıp buna ne olduğunu söyleyeceğiz? Bu soruyu uzun zamandır soruyorum ve bu hafta cevap daha da acil hale geldi. Çünkü bu Türk tehdidi, biz bu konuda bir şey yapmadıkça ortadan kalkmayacak."
