Ahmet Çakar hiç bu kadar iddialı konuşmamıştı! Birden değişecek mi? O hakem hakkında şok iddia...

Nasıl bir derbi bekliyorsunuz? Kağıt üzerine baktığımızda form durumu, eksik ve dönen oyuncular açısından Fenerbahçe daha ağır basıyor. Fakat bu sadece kağıt üzerinde. Başlama vuruşundan sonra, çok farklı şeyler olabilir. Erken bir gol ya da kırmızı kart tansiyonu birden yükseltir.