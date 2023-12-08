  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mete Yarar: Türkiye'den İsrail'e hangi demir malzemesinin gittiği açıklanmalı?

Bölge petrol ve gaz kaynıyor! Topraklarına katmak için harekete geçtiler

Türkiye’nin doğal gaz ilgili son dakika kararı! Beklenmedik Türkiye kararı! Şimdiden başladılar

Danimarka polisi harekete geçti! ‘Dikkat' diyerek uyardı: Bu kadarı ama beklenmiyordu…

Kartal'ın Ali Koç ile arasındaki görüşmeyle ilgili o iddia ortalığı karıştırdı! Artık yetmedi mi sayın hocam?

Ahmet Çakar hiç bu kadar iddialı konuşmamıştı! Birden değişecek mi? O hakem hakkında şok iddia...

Bu adamın sonu herkesi şaşırttı! Akıllara durgunluk veren olay: 4 kez dünyanın en çirkin insanı…

Necmettin Batırel hiç bu kadar iddialı konuşmamıştı! Rüya gerçek olacak, altın fiyatları 700 lira birden değişecek

Gönül Dağı, Teşkilat'ı yayınlayan TRT'de flaş gelişme! O dizi için mağarada itikaf sahnesi!

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Otoriteler 'dikkat' diyerek uyardı: inanılmaz gelişmeyi duyurdular

Spor
13
Ahmet Çakar hiç bu kadar iddialı konuşmamıştı! Birden değişecek mi? O hakem hakkında şok iddia...

2023-12-08 12:17:18
Ahmet Çakar hiç bu kadar iddialı konuşmamıştı! Birden değişecek mi? O hakem hakkında şok iddia...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi Ahmet Çakar, derbi ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. "Derbinin hakeminin Atilla Karaoğlan olacağını 3 gün önce Beyaz Futbol programında açıklamıştım." ifadelerini kullanan Çakar, derbini hakemi Atilla Karaoğlan ile ilgili olay sözler sarf etti. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Ahmet Çakar hiç bu kadar iddialı konuşmamıştı! Birden değişecek mi? O hakem hakkında şok iddia...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi SABAH Spor'u usta yazar Ahmet Çakar, derbi ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. "Derbinin hakeminin Atilla Karaoğlan olacağını 3 gün önce Beyaz Futbol programında açıklamıştım." ifadelerini kullanan Çakar, derbini hakemi Atilla Karaoğlan ile ilgili olay sözler sarf etti. İşte tüm detaylar...

#2
Foto - Ahmet Çakar hiç bu kadar iddialı konuşmamıştı! Birden değişecek mi? O hakem hakkında şok iddia...

Nasıl bir derbi bekliyorsunuz? Kağıt üzerine baktığımızda form durumu, eksik ve dönen oyuncular açısından Fenerbahçe daha ağır basıyor. Fakat bu sadece kağıt üzerinde. Başlama vuruşundan sonra, çok farklı şeyler olabilir. Erken bir gol ya da kırmızı kart tansiyonu birden yükseltir.

#3
Foto - Ahmet Çakar hiç bu kadar iddialı konuşmamıştı! Birden değişecek mi? O hakem hakkında şok iddia...

Hatta bırakın golü ya da kırmızı kartı, maçın başlarında verilecek hatalı bir faul bile oyuncuları gerginleştirir. Bu gerginlik tribünlere yansır ve maç çok elektrikli hale gelebilir.

#4
Foto - Ahmet Çakar hiç bu kadar iddialı konuşmamıştı! Birden değişecek mi? O hakem hakkında şok iddia...

NORMAL ŞARTLARDA F.BAHÇE YENİLMEZ Normal şartlar altında Fenerbahçe'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum ama 80 yıllık Türk futbol tarihi derbilerde genelde yanılmıştır.

#5
Foto - Ahmet Çakar hiç bu kadar iddialı konuşmamıştı! Birden değişecek mi? O hakem hakkında şok iddia...

Maçta 1814 F.Bahçe taraftarı da olacak. Tribünler hakemi nasıl etkiler?

#6
Foto - Ahmet Çakar hiç bu kadar iddialı konuşmamıştı! Birden değişecek mi? O hakem hakkında şok iddia...

Derbiler form durumuna, puan tablosuna bakmaksızın zor geçer. Fenerbahçe favori görünüyor, Beşiktaş problemli, eksikleri var.

#7
Foto - Ahmet Çakar hiç bu kadar iddialı konuşmamıştı! Birden değişecek mi? O hakem hakkında şok iddia...

Camia bu sezon için havlu atmış gibi ama bir yerde de "Üçüncü olursak büyük başarı" der gibiler. Ama ne olursa olsun Beşiktaş, bu maçı kazanarak imaj tazelemek, tekrar kenetlenmek isteyecek.

#8
Foto - Ahmet Çakar hiç bu kadar iddialı konuşmamıştı! Birden değişecek mi? O hakem hakkında şok iddia...

Dolayısıyla tribün baskısı Beşiktaş lehine ve Beşiktaş tribünleri hakkının yendiğine inanırsa tıpkı diğer tribünler gibi büyük bir baskı yapmaya hazırlar. Ama tekrar söylüyorum; büyük hakemlik her türlü baskıya rağmen objektif kalabilmektir.

#9
Foto - Ahmet Çakar hiç bu kadar iddialı konuşmamıştı! Birden değişecek mi? O hakem hakkında şok iddia...

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine hakem Atilla Karaoğlan atandı. Bu kararı bekliyor muydunuz? Sürpriz olarak mı yorumlamalıyız?

#10
Foto - Ahmet Çakar hiç bu kadar iddialı konuşmamıştı! Birden değişecek mi? O hakem hakkında şok iddia...

Derbinin hakeminin Atilla Karaoğlan olacağını 3 gün önce Beyaz Futbol programında açıklamıştım. Sebebi şu, Federasyon ve MHK'den sızma oldu. Önceden bana haberi uçurdular. Ben de kamuoyu ile paylaştım. Yanlış bir atama mı? Hayır...

#11
Foto - Ahmet Çakar hiç bu kadar iddialı konuşmamıştı! Birden değişecek mi? O hakem hakkında şok iddia...

Maalesef Süper Lig'de böylesine önemli derbileri yönetebilecek, fazla hakem yok. Halil Umut Meler, bol bol yönetti şimdi sıra Atilla Karaoğlan'da. Atama doğrudur. Umarım başarılı olur. Atilla Karaoğlan'ın şu anda neler düşündüğünü hissedebiliyorum.

#12
Foto - Ahmet Çakar hiç bu kadar iddialı konuşmamıştı! Birden değişecek mi? O hakem hakkında şok iddia...

Bir tarafta geçen yıl yönettiği Gaziantep-Beşiktaş maçında Kitsiou'ya kafa atan N'Koudou'ya VAR davetine rağmen gösteremediği kırmızı kart.

Belçika'dan takdir toplayan Gazze kararı
Dünya

Belçika'dan takdir toplayan Gazze kararı

Belçika, Gazze'ye uyku tulumları ve hijyen kitlerinden oluşan ilk insani yardım malzemelerini yola çıkardı.

Helal olsun Reis! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e anlamlı hediye
Gündem

Helal olsun Reis! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e anlamlı hediye

Atina'ya gerçekleştirdiği ziyarette Miçotakis'le bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı'na Gazze'nin tarihi ile ilgil..
Eyleminiz batsın!
Gündem

Eyleminiz batsın!

İstanbul'daki Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan AGD üyeleri, "Katil İsrail, işbirlikçi AKP" sloganları attı.
Gazze kasabı Netanyahu o ülkeyi de tehdit etti!
Dünya

Gazze kasabı Netanyahu o ülkeyi de tehdit etti!

Filistin'i kan gölüne çeviren Gazze kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ı tehdit etti.
Hafize Gaye Erkan bombayı patlattı
Ekonomi

Hafize Gaye Erkan bombayı patlattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 'Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitin..
Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldürdü: 2 silahla 2 cinayet... Bu nasıl bir kin!
Gündem

Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldürdü: 2 silahla 2 cinayet... Bu nasıl bir kin!

Boşanma aşamasındaki eşi Beyza Sorguç (23) ile kayınpederi Şahin Kılıç’ı öldüren Ömer Sorguç (31) için mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savc..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23