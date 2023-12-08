2023-12-08 12:17:18 Ahmet Çakar hiç bu kadar iddialı konuşmamıştı! Birden değişecek mi? O hakem hakkında şok iddia...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi Ahmet Çakar, derbi ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. "Derbinin hakeminin Atilla Karaoğlan olacağını 3 gün önce Beyaz Futbol programında açıklamıştım." ifadelerini kullanan Çakar, derbini hakemi Atilla Karaoğlan ile ilgili olay sözler sarf etti. İşte tüm detaylar...