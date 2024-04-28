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Ahmet Çakar çok fena faka bastı! Hep aynı terane be hocam

2024-04-28 11:11:00
Ahmet Çakar çok fena faka bastı! Hep aynı terane be hocam

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi bir tahmin yapan Ahmet Çakar yanıldı.

#1
Foto - Ahmet Çakar çok fena faka bastı! Hep aynı terane be hocam

Trendyol Süper Lig’in 34. Haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. ￼Ülker Stadyumu’nda oynanan dev derbide sarı-lacivertliler konuk ekibi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe’ye 3 puanı getiren golleri 30. Dakikada Batshuayi ve 69. Dakikada İrfan Can Kahveci attı.

#2
Foto - Ahmet Çakar çok fena faka bastı! Hep aynı terane be hocam

￼Beşiktaş’ın tek golü ise 82. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Bu sonuç ile birlikte ünlü yorumcu Ahmet Çakar’ın maç öncesinde yaptığı tahmin de yanlış çıktı. ￼Karşılaşma öncesi skor tahmini yapan Çakar’ın tahmini de doğru çıkmadı.

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