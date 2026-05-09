Uzmanlar, Türkiye'yi uyardı! Çöl Toz dalgası bugün başladı! Etkisi 10 gün sürecek... Bunu işaret ettiler

Uzmanlar, solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşların tedbirli davranması gerektiğini vurguluyor. Türkiye genelinde etkili olması beklenen çöl tozu taşınımı, İstanbul'dan itibaren bugün başladı. Meteorolojik değerlendirmelere göre bu hava olayı 10 gün boyunca etkisini sürdürebilirken, özellikle bazı bölgelerde daha yoğun hissedilebileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, hava kalitesinde düşüş ve puslu gökyüzü gibi etkilerin görülebileceğine dikkat çekiyor. Sürece ilişkin gelişmeler yakından izleniyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden uzman isim Prof. Dr. Hüseyin Toros’un değerlendirmelerine göre, Sahra Çölü kaynaklı toz bulutları Türkiye genelinde ve Akdeniz çevresinde etkisini gösterecek. Meteorolojik modellere göre batı bölgelerinden giriş yapacak toz taşınımının günler boyunca atmosferde yoğun şekilde hissedileceği tahmin ediliyor.