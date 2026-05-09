Şamil Tayyar 'Partiye ciddi zarar veriyor' diyerek çağrı yaptı: Onurlu bir şekilde görevi bırakmalı
Şamil Tayyar 'Partiye ciddi zarar veriyor' diyerek çağrı yaptı: Onurlu bir şekilde görevi bırakmalı

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, katıldığı bir canlı yayında son itirafları işaret ederek "Onurlu bir şekilde görevi bırakmalı." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere birçok belediyesi yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına tabi olan ve ciddi iddiaların gündem sarstığı CHP'de en son görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım itirafçı oldu.

Etkin pişmanlık kapsamında savcılığa ifade veren Yalım, otel odasında yakalanması ve özel hayatıyla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasıyla ilgili "Özel hayatımla başkanlık görevimi karıştırdığım için pişmanım." açıklaması geldi.

Yalım, belediyedeki yolsuzluk ve usulsüzlükleri de kabul ettiği ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 2023'teki CHP 38. Olağan Kurultayı için 1.2 milyon lira verdiğini ve Özel'in aracının VIP dönüşümü için harcanan 170 bin euronun belediye kasasından ödendiğini itiraf etti.

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programında eski AK Parti Milletvekili ve Gazeteci Şamil Tayyar ses getirecek bir çağrıda bulunarak Özgür Özel'in istifasını savundu.

Tayyar "Ben bu ifadelerden sonra CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in onurlu bir şekilde görevi bırakması gerektiğini düşünüyorum. Artık CHP'nin yani Atatürk'ün oturduğu o koltuktaki birinin bu kadar bir iddianın merkezinde yer almamıştı." dedi.

"Ne rahmetli Ecevit ne rahmetli Baykal, bu kadar ayyuka çıkmış iddialarla suçlanmamıştı CHP." diyen Tayyar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ve şu anda Özgür Özel o görevde kaldığı sürece partisine ciddi olarak zarar veriyor. Bu tartışmalardan partisini kurtarması ve görevi hızlı bir şekilde bırakması gerektiğini düşünüyorum. Kurultaya giderler ve o kurultayda da delegeler yeni bir genel başkanı seçer ve yoluna devam ederler. Ama bu şekliyle CHP'ye artık zarar veren bir noktaya gelmiştir ve CHP bu yükü taşıyamaz."

