Yol kenarında yetişen o şifalı bitki! Hücre hasarını durduruyor
Antioksidan deposu eşek gevreği otunun faydaları saymakla bitmiyor.. Bu şifalı bitki üstelik yol kenarlarında yetişiyor...
Antioksidan deposu eşek gevreği otunun faydaları saymakla bitmiyor.. Bu şifalı bitki üstelik yol kenarlarında yetişiyor...
O bölgemizde yol kenarlarında toplanmaya başlandı bile... Uşak'ta havaların ısınmasıyla birlikte kırsal alanlarda ve yol kenarlarında yetişen yabani otlar yeniden vatandaşların ilgisini çekmeye başladı. Ege Bölgesi'nde “eşek helvası” olarak da bilinen eşek gevreği (Sonchus asper), özellikle bahar aylarında taze sürgünleriyle toplanarak tüketiliyor.
Mart ayından itibaren doğada görülmeye başlayan eşek gevreği, en çok çiçeklenme öncesi genç döneminde tercih ediliyor. Uşak merkez başta olmak üzere köylerde yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde doğaya çıkarak bu bitkiyi toplamaya başladı. Doğal olarak yol kenarlarında, boş arazilerde ve tarlalarda yetişen bitki, kısa sürede bölge mutfağının vazgeçilmezleri arasına giriyor.
Eşek gevreği (Sonchus asper), yüksek antioksidan içeriğiyle hücre hasarını önlemeye yardımcı, kalsiyum, demir ve C vitamini açısından zengin, yenilebilir şifalı bir yabani ottur ancak uzmanlar bu tür bitkilerin bilinçsiz kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguluyor.
Bu otun faydaları saymakla bitmiyor. Eşek gevreğinin genç yaprakları çiğ olarak salatalara eklenirken, haşlanarak zeytinyağlı yemeklerde ya da kavurma şeklinde de tüketiliyor. Bazı evlerde ise börek iç harcı olarak kullanıldığı görülüyor. Bitkinin gövdesi soyularak yenebilirken, kendine has sütlü özsuyu ve hafif dikenimsi yapısıyla diğer yabani otlardan ayrılıyor. Yörede uzun yıllardır bilinen eşek gevreği, yalnızca gıda olarak değil, geleneksel kullanım alanlarıyla da öne çıkıyor. Yaprak ve gövdelerinin geçmişte çeşitli rahatsızlıklarda değerlendirildiği, yara ve kesiklerin üzerine lapa halinde uygulandığı biliniyor. Ancak uzmanlar, bu tür bitkilerin bilinçsiz kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, doğadan toplanan bitkilerin mutlaka doğru şekilde tanınması gerektiğine dikkat çekiyor. Yanlış bitki tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten yetkililer, özellikle deneyimsiz kişilerin bu konuda temkinli olması gerektiğini ifade ediyor.
Eşek gevreği (Sonchus asper), özellikle Ege bölgesinde "eşek helvası", "sütlen" veya "çallıca otu" olarak bilinen, şifalı özellikleri olduğu düşünülen bir bitkidir. Yaprakları ve gövdesi taze olarak salatalarda, kavurma veya börek içi olarak kullanılabildiği gibi çayı da yapılabilmektedir.
Eşek Gevreği Çayı tarifi nasıl yapılır? Eşek gevreği çayı, genellikle bitkinin kurutulmuş yapraklarından yada taze kısımlarından demlenerek hazırlanır. Eşek Gevreği Çayı Nasıl Yapılır? Topladığınız veya kuruttuğunuz eşek gevreği otlarını iyice yıkayın. Demleme aşaması: Bir fincan kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar kurutulmuş veya taze eşek gevreği yaprağı ekleyin.Kabın ağzını kapatarak yaklaşık 5-10 dakika demlenmesini sağlayın.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23