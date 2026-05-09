Yol kenarında yetişen o şifalı bitki! Hücre hasarını durduruyor

Bu otun faydaları saymakla bitmiyor. Eşek gevreğinin genç yaprakları çiğ olarak salatalara eklenirken, haşlanarak zeytinyağlı yemeklerde ya da kavurma şeklinde de tüketiliyor. Bazı evlerde ise börek iç harcı olarak kullanıldığı görülüyor. Bitkinin gövdesi soyularak yenebilirken, kendine has sütlü özsuyu ve hafif dikenimsi yapısıyla diğer yabani otlardan ayrılıyor. Yörede uzun yıllardır bilinen eşek gevreği, yalnızca gıda olarak değil, geleneksel kullanım alanlarıyla da öne çıkıyor. Yaprak ve gövdelerinin geçmişte çeşitli rahatsızlıklarda değerlendirildiği, yara ve kesiklerin üzerine lapa halinde uygulandığı biliniyor. Ancak uzmanlar, bu tür bitkilerin bilinçsiz kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, doğadan toplanan bitkilerin mutlaka doğru şekilde tanınması gerektiğine dikkat çekiyor. Yanlış bitki tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten yetkililer, özellikle deneyimsiz kişilerin bu konuda temkinli olması gerektiğini ifade ediyor.