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Aktüel
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Ahlat'ta mest eden dolunay görüntüsü!

2022-12-08 23:00:27
Ahlat'ta mest eden dolunay görüntüsü!

Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası beliren dolunay görenleri hayran bıraktı.

#1
Foto - Ahlat'ta mest eden dolunay görüntüsü!

Ahlat'ta havanın parçalı bulutlu olması nedeniyle bazen bulutların arasına girerek Van Gölü üzerinde yükselen dolunay, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

#2
Foto - Ahlat'ta mest eden dolunay görüntüsü!

Dolunay Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde ve Ahlat ilçesinde adeta geceyi gündüze çevirdi.

#3
Foto - Ahlat'ta mest eden dolunay görüntüsü!

Dolunayın muhteşem görüntüsünü fark eden Ahlatlılar telefonlarına sarıldı.

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