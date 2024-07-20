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Aktüel
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Ahır yangınında 14 hayvan telef oldu, 1 kişi yaralandı

2024-07-20 09:53:24
Ahır yangınında 14 hayvan telef oldu, 1 kişi yaralandı

#1
Foto - Ahır yangınında 14 hayvan telef oldu, 1 kişi yaralandı

Yangın, İzmit Akpınar Mahallesi'nde bulunan ahırda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Ahmet İ., yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Ahır yangınında 14 hayvan telef oldu, 1 kişi yaralandı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken, 13 büyükbaş hayvan ve eşek telef oldu. Ahmet İ. ise yangını söndürmeye çalışırken hafif şekilde yaralandı.

#3
Foto - Ahır yangınında 14 hayvan telef oldu, 1 kişi yaralandı

Ahmet İ'ye sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılırken, hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Yangın sebebiyle ahır ve samanlar kül oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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