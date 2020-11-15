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Ağrı'da soğuk hava araçların camlarını dondurdu

2020-11-15 10:22:00
Ağrı'da soğuk hava araçların camlarını dondurdu

Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle araç camları ve yol kenarlarındaki su birikintileri buz tuttu.

#1
Foto - Kentte özellikle sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte özellikle sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

#2
Foto - Soğuklar nedeniyle araç camlarının buz tuttuğu kentte, yol kenarlarında bulunan su birikintilerinin de donduğu görüldü.

Soğuklar nedeniyle araç camlarının buz tuttuğu kentte, yol kenarlarında bulunan su birikintilerinin de donduğu görüldü.

#3
Foto - Bu arada bitkiler ve ağaç dallarının da kırağı tutmasıyla güzel görüntüler oluştu.

Bu arada bitkiler ve ağaç dallarının da kırağı tutmasıyla güzel görüntüler oluştu.

#4
Foto - Kırağı ve don görüntüleri ilgiyle takip edildi.

Kırağı ve don görüntüleri ilgiyle takip edildi.

#5
Foto - Ağrı'da soğuk hava dalgası...

Ağrı'da soğuk hava dalgası...

#6
Foto - Ağrı'da soğuk hava dalgası...

Ağrı'da soğuk hava dalgası...

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