2020-11-15 10:22:00 Ağrı'da soğuk hava araçların camlarını dondurdu
Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle araç camları ve yol kenarlarındaki su birikintileri buz tuttu.
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Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle araç camları ve yol kenarlarındaki su birikintileri buz tuttu.
Kentte özellikle sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Soğuklar nedeniyle araç camlarının buz tuttuğu kentte, yol kenarlarında bulunan su birikintilerinin de donduğu görüldü.
Bu arada bitkiler ve ağaç dallarının da kırağı tutmasıyla güzel görüntüler oluştu.
Kırağı ve don görüntüleri ilgiyle takip edildi.
Ağrı'da soğuk hava dalgası...
Ağrı'da soğuk hava dalgası...
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