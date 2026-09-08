Tüm planları tepetaklak! Türkiye’nin yeni ortaklığı tutuşturdu, İsrail Ağlama Duvarı’na döndü

Söz konusu anlaşmada taraflardan birine yönelik silahlı saldırının diğer ülkeler tarafından da ortak bir saldırı olarak değerlendirileceği aktarılırken, bunun Türkiye'nin Körfez ve Güney Asya'daki güvenlik ağını genişletmesinin önemli örneklerinden biri olduğu savunuldu. Analizin sonunda Türkiye'nin artan askeri ve teknolojik kapasitesinin bölgesel dengelerdeki ağırlığını artırdığı belirtildi. The Jerusalem Post, Ankara'nın savunma sanayisi, geliştirdiği teknolojiler ve farklı ülkelerle kurduğu stratejik ortaklıklar sayesinde Orta Doğu ile Güney Asya arasındaki yeni güvenlik denkleminde yakından takip edilmesi gereken başlıca aktörlerden biri haline geldiği değerlendirmesinde bulundu.