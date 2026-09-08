Tüm planları tepetaklak! Türkiye’nin yeni ortaklığı tutuşturdu, İsrail Ağlama Duvarı’na döndü
İsrail merkezli The Jerusalem Post, Türkiye ile Pakistan arasındaki derinleşen yüksek teknoloji ve savunma ortaklığını manşetlerine taşıyarak Ankara'nın Orta Doğu'dan Güney Asya'ya uzanan devasa bir güvenlik ağı ördüğünü yazdı. Milli Muharip Uçak KAAN ve insansız hava araçları projelerinde Pakistanlı personelin aktif rol almasının Tel Aviv'de büyük bir paniğe neden olduğu vurgulandı. 7 Ağustos'ta imzalandığı belirtilen Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla birlikte Türkiye'nin bölgesel dengeleri altüst eden durdurulamaz bir süper güç haline geldiği açıkça kabul edildi.