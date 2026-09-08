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Tüm planları tepetaklak! Türkiye’nin yeni ortaklığı tutuşturdu, İsrail Ağlama Duvarı’na döndü

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Tüm planları tepetaklak! Türkiye’nin yeni ortaklığı tutuşturdu, İsrail Ağlama Duvarı’na döndü

İsrail merkezli The Jerusalem Post, Türkiye ile Pakistan arasındaki derinleşen yüksek teknoloji ve savunma ortaklığını manşetlerine taşıyarak Ankara'nın Orta Doğu'dan Güney Asya'ya uzanan devasa bir güvenlik ağı ördüğünü yazdı. Milli Muharip Uçak KAAN ve insansız hava araçları projelerinde Pakistanlı personelin aktif rol almasının Tel Aviv'de büyük bir paniğe neden olduğu vurgulandı. 7 Ağustos'ta imzalandığı belirtilen Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla birlikte Türkiye'nin bölgesel dengeleri altüst eden durdurulamaz bir süper güç haline geldiği açıkça kabul edildi.

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Foto - Tüm planları tepetaklak! Türkiye’nin yeni ortaklığı tutuşturdu, İsrail Ağlama Duvarı’na döndü

İsrail merkezli The Jerusalem Post, Türkiye'nin son dönemde artan bölgesel etkisini ve Pakistan'la geliştirdiği savunma ilişkilerini analiz etti. "Türkiye ve Pakistan yakınlaşıyor, peki Çin bu tabloda nerede?" başlıklı yazıda, Ankara-İslamabad hattındaki askeri ve teknolojik işbirliğinin yanı sıra Çin'in bölgedeki rolü de değerlendirildi.

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Foto - Tüm planları tepetaklak! Türkiye’nin yeni ortaklığı tutuşturdu, İsrail Ağlama Duvarı’na döndü

Analizde, Güney Asya'dan Körfez'e uzanan güvenlik dengelerinin değiştiği belirtilirken, savunma sanayisi, askeri teknoloji, istihbarat ve stratejik ortaklıkların farklı bölgelerdeki gelişmeleri birbirine daha fazla bağladığı ifade edildi. The Jerusalem Post, Türkiye'nin son yıllarda daha güçlü bir bölgesel aktör olma yönünde ilerlediğini savundu. Yazıda Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi ile Pakistan'ın askeri kapasitesine dikkat çekilirken, Çin'in Pakistan'la uzun yıllara dayanan savunma ilişkilerinin de yeni güvenlik denkleminde önemli bir unsur olduğu belirtildi.

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Foto - Tüm planları tepetaklak! Türkiye’nin yeni ortaklığı tutuşturdu, İsrail Ağlama Duvarı’na döndü

Analizde Ankara ile İslamabad arasındaki ilişkilerin özellikle insansız hava araçları, deniz platformları ve havacılık teknolojileri gibi alanlarda geliştiği aktarıldı. Analizin dikkat çeken başlıklarından biri Milli Muharip Uçak KAAN oldu. Türkiye ile Pakistan arasındaki savunma işbirliğinin siyasi ilişkilerin ötesine geçerek yüksek teknoloji ve savunma projelerine yayıldığı belirtildi. Pakistanlı personelin KAAN programıyla bağlantılı çalışmalarda yer aldığına ilişkin değerlendirmelere de yer verilen yazıda, iki ülkenin savunma teknolojileri alanında giderek daha yakın bir çalışma yürüttüğü savunuldu.

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Foto - Tüm planları tepetaklak! Türkiye’nin yeni ortaklığı tutuşturdu, İsrail Ağlama Duvarı’na döndü

Gazete ayrıca Türkiye'nin NATO üyeliğini sürdürürken kendi bölgesel öncelikleri doğrultusunda bağımsız hareket alanını genişletmeye çalıştığını değerlendirdi. The Jerusalem Post, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin yanı sıra Suudi Arabistan'la geliştirilen güvenlik işbirliğine de dikkat çekti. Analizde, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalandığı belirtilen Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın üç ülke arasındaki güvenlik ilişkilerini daha ileri bir noktaya taşıdığı ifade edildi.

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Foto - Tüm planları tepetaklak! Türkiye’nin yeni ortaklığı tutuşturdu, İsrail Ağlama Duvarı’na döndü

Söz konusu anlaşmada taraflardan birine yönelik silahlı saldırının diğer ülkeler tarafından da ortak bir saldırı olarak değerlendirileceği aktarılırken, bunun Türkiye'nin Körfez ve Güney Asya'daki güvenlik ağını genişletmesinin önemli örneklerinden biri olduğu savunuldu. Analizin sonunda Türkiye'nin artan askeri ve teknolojik kapasitesinin bölgesel dengelerdeki ağırlığını artırdığı belirtildi. The Jerusalem Post, Ankara'nın savunma sanayisi, geliştirdiği teknolojiler ve farklı ülkelerle kurduğu stratejik ortaklıklar sayesinde Orta Doğu ile Güney Asya arasındaki yeni güvenlik denkleminde yakından takip edilmesi gereken başlıca aktörlerden biri haline geldiği değerlendirmesinde bulundu.

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