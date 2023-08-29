Ağrı kesicileri hemen çöpe atın! Bir kaşığı ne migren bırakıyor ne de sinüzit

Dünya mutfağının en ünlü besini! Meksika’dan Tayland’a kadar her mutfakta var. Ağrı kesicileri çöpe attıracak bu besinin faydaları saymakla bitmiyor! Zayıflamak isteyenlerin tercihi… Sadece bir kaşığıyla derdinize derman bulabilirsiniz! Eklem ağrısı, kas ağrısı… Hiçbirinden eser bırakmıyor! Orta ve Güney Amerika’dan Hindistan'a, Meksika'dan Tayland'a kadar geniş bir coğrafyada yetişebilen bu bitki sıcak güneş altında ve zengin besinli topraklarda en iyi şekilde yetişir. En etkili ağrı kesici etkisine sahip doğal bir sebze olan cayenne biberinin muazzam etkileri vardır.