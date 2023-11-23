2023-11-23 08:28:30 Ağrı dağa beyaza büründü
Beyaza bürünen Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı, zirvesindeki bulutla güzel görüntü oluşturdu.
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Beyaza bürünen Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı, zirvesindeki bulutla güzel görüntü oluşturdu.
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