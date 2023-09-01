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Ağaç kesiminde ürküten keşif! Şoförün elleri titredi! Ortaya çıkan korkunç manzaranın ardından çalışmalar acilen durduruldu

2023-09-01 15:51:09
Ağaç kesiminde ürküten keşif! Şoförün elleri titredi! Ortaya çıkan korkunç manzaranın ardından çalışmalar acilen durduruldu

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan milli parkta ağaç kesim çalışmaları sırasında yapılan keşfin ardından çalışmalar acil olarak durdurulmak zorunda kaldı. Avustralya'da bir milli parkta hasta ağaçları kesmek için başlatılan çalışma kapsamında son derece ilginç bir keşif gerçekleştirildi. Bu keşfin ardından şoförler bile elleri titreyerek çalışmayı sonlandırmak zorunda kaldı. 

#1
Foto - Ağaç kesiminde ürküten keşif! Şoförün elleri titredi! Ortaya çıkan korkunç manzaranın ardından çalışmalar acilen durduruldu

Salı günü, nesli tükenmekte olan daha büyük bir planörün cesedi, devlete ait Forestry Corporation'ın (FCNSW) Tallaganda Eyalet Ormanı'ndaki ağaçları kestiği yerden sadece 50 metre uzakta belgelendi. Çevre Koruma Kurumu'nun ( EPA) emri 40 gün süreyle yürürlükte ancak soruşturmalar devam ettikçe uzatılabilir. Otoritenin operasyonlardan sorumlu direktör vekili Steve Orr, cesedin bulunmasını "son derece endişe verici" olarak nitelendirdi ve FCNSW'nin tüm büyük planör yuvalarını tespit ettiğinden "emin olmadığını" ekledi.

#2
Foto - Ağaç kesiminde ürküten keşif! Şoförün elleri titredi! Ortaya çıkan korkunç manzaranın ardından çalışmalar acilen durduruldu

"Ağaçlar planörlerin beslenmesi, barınması ve hareketi için kritik öneme sahiptir ve FCNSW'nin onları koruması ve belirlenen den ağaçların etrafında 50 metrelik dışlama bölgeleri uygulaması gerekir" dedi. "Topluluk raporları Tallaganda Eyalet Ormanı'nda yaklaşık 400 Güney Büyük Planörünün yaşıyor olabileceğini öne sürerken, FCNSW yalnızca bir ağaç tespit etti."

#3
Foto - Ağaç kesiminde ürküten keşif! Şoförün elleri titredi! Ortaya çıkan korkunç manzaranın ardından çalışmalar acilen durduruldu

Çalışmanın durdurulması emrinin ardından uluslararası koruma grubu Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF), EPA ve çevre bakanı Penny Sharpe'ı harekete geçtikleri için tebrik etti.

#4
Foto - Ağaç kesiminde ürküten keşif! Şoförün elleri titredi! Ortaya çıkan korkunç manzaranın ardından çalışmalar acilen durduruldu

İşçiler tarafından kesim alanında bulunan ve "planör" adı verilen hayvanların nesli şu anda tükenme tehlikesi altında. Bu hayvanlara ait cesetlerin bulunması da herkesi endişelendirdi. Hayvanların bölgedeki ağaçlardan beslendiğinin bilinmesi üzerinde çalışmalar noktalandı. 

#5
Foto - Ağaç kesiminde ürküten keşif! Şoförün elleri titredi! Ortaya çıkan korkunç manzaranın ardından çalışmalar acilen durduruldu

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