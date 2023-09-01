2023-09-01 15:51:09 Ağaç kesiminde ürküten keşif! Şoförün elleri titredi! Ortaya çıkan korkunç manzaranın ardından çalışmalar acilen durduruldu
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan milli parkta ağaç kesim çalışmaları sırasında yapılan keşfin ardından çalışmalar acil olarak durdurulmak zorunda kaldı. Avustralya'da bir milli parkta hasta ağaçları kesmek için başlatılan çalışma kapsamında son derece ilginç bir keşif gerçekleştirildi. Bu keşfin ardından şoförler bile elleri titreyerek çalışmayı sonlandırmak zorunda kaldı.