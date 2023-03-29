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Türkiye
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Afyonkarahisar’da kar yağışı etkili oldu

2023-03-29 08:00:31
Afyonkarahisar’da kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar’da sahur vakti başlayan kar yağışı sonrası kent adeta beyaz bir örtüyle kaplandı.

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Foto - Afyonkarahisar’da kar yağışı etkili oldu

Meteorolojinin dün öğleden sonra kent için yaptığı kar yağışı uyarısı sonrası beklenen yağış sabaha karşı başladı.

#2
Foto - Afyonkarahisar’da kar yağışı etkili oldu

Sahur vakti kent merkezi ile birçok ilçede yağan kar sonrası etraf beyaza büründü.

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Foto - Afyonkarahisar’da kar yağışı etkili oldu

Soğuk havanın da etkisi ile kısa sürede etkili olan yağış sonrası yollar, ağaçlar ve araçların üstü karla kaplandı. Kar yağışının devam ettiği kentte, hava sıcaklıkları da sıfır derecelere kadar düştü. Kentte yağışın öğle saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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