Afrika’da büyük güçlerin başaramadığını Türkiye yaptı! Dünya Ankara’nın çılgın stratejisini konuşuyor

Türkiye'nin genişleyen etkisinin geçici gelişmelerden ziyade yapısal soruları gündeme getirdiği belirtilerek, Ankara'nın angajmanının kalıcı bir nüfuz alanının doğuşuna mı işaret ettiği yoksa Somali'nin iç güvenlik seyrine bağlı koşullu bir hizalanma mı olduğu sorusunun öne çıktığı aktarıldı. Türkiye'nin Somali'deki yaklaşımının geleneksel Batılı güvenlik angajmanından daha geniş araç setine dayandığı ifade edildi. ABD ve Avrupa Birliği'nin genellikle terörle mücadele operasyonları ve sınırlı eğitim misyonlarına odaklandığı, Türkiye'nin ise askeri eğitimi sürdürülebilir diplomatik, ekonomik ve altyapı yatırımlarıyla birleştirdiği kaydedildi. TURKSOM misyonunun Somali güçlerini düzenli olarak eğittiği ve insani yardım, güvenlik ve kalkınma unsurlarını kurumsal ve operasyonel düzeyde bütünleştirdiği belirtildi.