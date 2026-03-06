Afrika’da büyük güçlerin başaramadığını Türkiye yaptı! Dünya Ankara’nın çılgın stratejisini konuşuyor
Yurt dışı basınında yer alan analizlerde, Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki yükselişi Batılı güçlerin dahi girmekte zorlandığı bir nüfuz alanının inşası olarak tanımlandı. Ankara'nın askeri eğitim (TURKSOM), ekonomi ve diplomasiyi harmanlayan çok katmanlı stratejisi, Türkiye'yi Somali ve Etiyopya arasındaki dengeyi kurabilen kilit bir aktör haline getirdi. Analizde Türkiye'nin başarısının sırrı; sömürge geçmişinin olmaması, kalkınma yardımları ve bölgenin güvenlik mimarisine yapısal entegrasyonu olarak gösterildi.