  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Süt bela olur: Kemik erimesine karşı tamamen iyileşene kadar bunu sakın içmeyin...Yapılan büyük hata Afrika ülkesi belasını arıyor: 'Türkiye ile askeri işbirliğini askıya aldık' diyerek duyurdular Çöp değil, 60 katı c vitamini zengini hazine: Demir ilaçlarının etkisini özellikle arttıran tek meyve... Kanserle mücadelede PET taramasının öyle bir önemi var ki... Uzman isim o merak edilen detayı açıkladı Ebola endişesi büyüyor: Aşı seferberliği başlatıldı A101 24 Eylül kataloğu yayımlandı: Herkes markete akın edecek! İslam Memiş’ten acemi yatırımcıya uyarı: Bunu sakın yapmayın! Büyük umutlarla transfer edilmişti! İlkay Gündoğan'ın eşinden taraftara olay cevap
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Afrika ülkesi belasını arıyor: 'Türkiye ile askeri işbirliğini askıya aldık' diyerek duyurdular

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Afrika ülkesi belasını arıyor: 'Türkiye ile askeri işbirliğini askıya aldık' diyerek duyurdular

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu, dönemin Korgenerali Muhoozi Kainerugaba'nın Türkiye'ye yönelik tehditleri sürerken flaş bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Afrika ülkesi belasını arıyor: 'Türkiye ile askeri işbirliğini askıya aldık' diyerek duyurdular

Uganda ordusu, cumartesi günü Türkiye ile savunma ve askeri iş birliğini askıya aldığını duyurdu.

#2
Foto - Afrika ülkesi belasını arıyor: 'Türkiye ile askeri işbirliğini askıya aldık' diyerek duyurdular

Karar, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin önde gelen eleştirmenlerinden siyasi yorumcu Fred Lumbuye’nin Türkiye’den iade edilmesi talebiyle Ankara ve Kampala arasında aylardır süren gerilimin ardından geldi. Ancak Uganda ordusu, kararın gerekçesini açıklarken Lumbuye’nin adını doğrudan zikretmedi.

#3
Foto - Afrika ülkesi belasını arıyor: 'Türkiye ile askeri işbirliğini askıya aldık' diyerek duyurdular

Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF) Sözcüsü Chris Magezi, yaptığı açıklamada, Türkiye ile savunma ve askeri iş birliğinin “derhal geçerli olmak üzere” askıya alındığını bildirdi.

#4
Foto - Afrika ülkesi belasını arıyor: 'Türkiye ile askeri işbirliğini askıya aldık' diyerek duyurdular

Magezi, “Uganda Halk Savunma Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti ile her türlü savunma ve askeri iş birliğini derhal geçerli olmak üzere askıya almıştır,” dedi.

#5
Foto - Afrika ülkesi belasını arıyor: 'Türkiye ile askeri işbirliğini askıya aldık' diyerek duyurdular

Kararın, iki ülke arasındaki “karşılıklı savunma ve askeri iş birliğine ilişkin çözülmemiş meseleler” giderilene kadar yürürlükte kalacağını belirten Magezi, ayrıntı vermedi. Dışişleri Bakanlığı ve Uganda Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba ordunun açıklamasını X hesabında paylaştı.

#6
Foto - Afrika ülkesi belasını arıyor: 'Türkiye ile askeri işbirliğini askıya aldık' diyerek duyurdular

Son aylarda Uganda’nın fiili lideri olarak öne çıkan Kainerugaba, 82 yaşındaki Museveni’nin oğlu ve ülkenin olası siyasi halefi. Kainerugaba, Lumbuye’nin Uganda’ya iade edilmesi için Türkiye’ye yönelik çağrılarını son dönemde artırmıştı. Lumbuye hakkında şiddete teşvik, yanlış bilgi yayma ve bilgisayar sistemlerinin kötüye kullanılması da dahil 15 ayrı suçlama ve yakalama kararı bulunuyor. Öte yandan, Ankara ile Kampala arasındaki gerilim Lumbuye meselesiyle sınırlı değil. Kainerugaba, son aylarda Türkiye’ye yönelik dikkat çeken açıklamaları ve sıra dışı talepleriyle de gündeme geldi.

#7
Foto - Afrika ülkesi belasını arıyor: 'Türkiye ile askeri işbirliğini askıya aldık' diyerek duyurdular

Nisan ayında Türkiye’nin Uganda’ya 1 milyar dolar “güvenlik temettüsü” ödemesini talep eden Kainerugaba ayrıca, Türkiye’nin “en güzel kadınıyla” evlenmek istediğini de söyledi. Taleplerinin karşılanmaması halinde diplomatik ilişkileri kesme ve Türk Hava Yolları’nın Uganda’daki faaliyetlerini engelleme tehdidinde bulundu. Kainerugaba’nın söz konusu paylaşımları daha sonra silindi. Dönem dönem magazin gündemine de taşınan açıklamalarıyla dikkat çeken Kainerugaba, daha önce dünyaca ünlü şarkıcı Beyoncé ile evlenme planlarından söz etmişti. Ayrıca İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile evlenebilmek için “dünyanın en güzel inekleri” olarak nitelendirdiği 100 Ankole ineğini vermeye hazır olduğunu söylemişti.

#8
Foto - Afrika ülkesi belasını arıyor: 'Türkiye ile askeri işbirliğini askıya aldık' diyerek duyurdular

Uganda’nın başkenti Kampala’da cuma günü, Kainerugaba ile bağlantılı sivil ve siyasi bir baskı grubu olan Uganda Yurtseverler Birliği’ne bağlı binlerce kişi Türkiye Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi. Grubun Genel Sekreteri Fadil Twalla, “Bugün buraya Türk halkının düşmanı olarak değil, derin bir hayal kırıklığı yaşayan Ugandalı vatanseverler olarak geldik,” dedi. Twalla, “Lumbuye Türkiye’de bulunuyor ve ülkemizin yönetimine yönelik saldırılarını Türkiye topraklarını kullanarak sürdürmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. Kainerugaba’nın büyükelçilik önünde gösteri düzenleme planları, diplomatların sorunu çözmeye yönelik girişimleri nedeniyle birkaç kez ertelenmişti. Uganda’nın Türkiye Büyükelçiliği gösteri nedeniyle 18 Eylül'de kapalı kaldı. Büyükelçiliğin X hesabından yapılan açıklamanın altına yorum yapan bazı kullanıcılar da Lumbuye’ye destek mesajları paylaştı ve Ankara’ya Lumbuye’nin Türkiye’de kalmasına izin verilmesi çağrısında bulundu.

#9
Foto - Afrika ülkesi belasını arıyor: 'Türkiye ile askeri işbirliğini askıya aldık' diyerek duyurdular

Uganda ile Türkiye, yaklaşık 10 yıldır savunma alanında yakın iş birliği yürütüyor. Bu kapsamda askeri eğitim, silah ve gözetleme ekipmanları, teknoloji transferi ile terörle mücadele ve güvenlik alanlarında ortak çalışmalar bulunuyor. Uganda’nın son kararı, Türkiye merkezli Yapı Merkezi şirketinin üstlendiği 3 milyar dolarlık demiryolu projesinin iptal edilebileceği ve bazı Türk vatandaşlarının sınır dışı edilebileceği yönündeki tehditlerin ardından geldi. Ankara ile Kampala arasındaki gerilimin merkezinde ise muhalif siyasi yorumcu Lumbuye bulunuyor. Afrika basınına yansıyan haberlere göre, Uganda makamları, blogger hakkında çeşitli suçlamalar yöneltirken, Lumbuye’nin Türkiye’den iade edilmesini talep ediyor. Uganda ile Türkiye arasındaki sorunlar Somali’deki gelişmelere ilişkin gerilimi de kapsıyor. Uganda merkezli Fanaka Kwawote düşünce kuruluşundan analist Angelo Izama’ya göre, Uganda askerleri yıllardır Somali’de zayıf federal hükümeti, Eş-Şebab militanlarına karşı destekleyen barış gücü operasyonlarında görev yapıyor. Izama, Türkiye’nin Somali’de giderek daha etkili ve daha fazla tercih edilen bir güvenlik ortağı haline geldiğini söyledi. Uganda’nın Somali’deki tüm askerlerini Ağustos 2027’ye kadar çekmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gıda dedektifliği değil Resmen domuzluk!
Gündem

Gıda dedektifliği değil Resmen domuzluk!

Şehir Planlamacısı mezunu olduğu halde, ‘Gıda Dedektifi’ isimli sosyal medya hesabından etiket okuyuculuğu yapan Musa Özsoy’un maskesi düştü..
Ali Karahasanoğlu yazdı: Fon yolsuzluğunun faturası iktidara mı kesilecek?
Gündem

Ali Karahasanoğlu yazdı: Fon yolsuzluğunun faturası iktidara mı kesilecek?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü “Fon yolsuzluğunu mu yazalım, haydi yazalım” başlıklı köşe yazısında yatırım fonları..
Otobüste skandal! Muavinden kadın yolcuya rezil hareket!
Gündem

Otobüste skandal! Muavinden kadın yolcuya rezil hareket!

Eskişehir’den Alanya’ya giden şehirlerarası bir yolcu otobüsünde muavin, kadın yolcuyu önce sözlü olarak rahatsız etti. Ardından karşı koltu..
Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor: 4 kritik isim operasyonla gözaltına alındı
Gündem

Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor: 4 kritik isim operasyonla gözaltına alındı

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleştiriliyor. İki ilde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltın..
Fonlu medyanın bir yalanı daha çöktü: Marş marş değil, naş naş Sözcü
Gündem

Fonlu medyanın bir yalanı daha çöktü: Marş marş değil, naş naş Sözcü

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Harp Okulu mezuniyet törenleri üzerinden TSK’da bazı marşların yasaklandığı yön..
Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi İspanya’dan!
Spor

Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi İspanya’dan!

Trabzonspor Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanyol Guillermo Cuadra Fernandez oldu. Öte yandan günün diğer VAR hakemleri d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23