Afrika ülkesi belasını arıyor: 'Türkiye ile askeri işbirliğini askıya aldık' diyerek duyurdular

Uganda ile Türkiye, yaklaşık 10 yıldır savunma alanında yakın iş birliği yürütüyor. Bu kapsamda askeri eğitim, silah ve gözetleme ekipmanları, teknoloji transferi ile terörle mücadele ve güvenlik alanlarında ortak çalışmalar bulunuyor. Uganda’nın son kararı, Türkiye merkezli Yapı Merkezi şirketinin üstlendiği 3 milyar dolarlık demiryolu projesinin iptal edilebileceği ve bazı Türk vatandaşlarının sınır dışı edilebileceği yönündeki tehditlerin ardından geldi. Ankara ile Kampala arasındaki gerilimin merkezinde ise muhalif siyasi yorumcu Lumbuye bulunuyor. Afrika basınına yansıyan haberlere göre, Uganda makamları, blogger hakkında çeşitli suçlamalar yöneltirken, Lumbuye’nin Türkiye’den iade edilmesini talep ediyor. Uganda ile Türkiye arasındaki sorunlar Somali’deki gelişmelere ilişkin gerilimi de kapsıyor. Uganda merkezli Fanaka Kwawote düşünce kuruluşundan analist Angelo Izama’ya göre, Uganda askerleri yıllardır Somali’de zayıf federal hükümeti, Eş-Şebab militanlarına karşı destekleyen barış gücü operasyonlarında görev yapıyor. Izama, Türkiye’nin Somali’de giderek daha etkili ve daha fazla tercih edilen bir güvenlik ortağı haline geldiğini söyledi. Uganda’nın Somali’deki tüm askerlerini Ağustos 2027’ye kadar çekmesi bekleniyor.