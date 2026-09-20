Ürdünlü generalden çok konuşulacak Türkiye uyarısı: Tuzağa çekmek istiyorlar

Tahran sokaklarında gövde gösterisi yapan Besic milislerinin yürüyüşüne de değinen Smadi, bu adımın iç kamuoyuna yönelik bir psikolojik harp hamlesi olduğunu belirterek, "Bunu, Devrim Muhafızları komutanlıklarının halkın moralini yükseltmek ve İranlılar arasındaki ideolojik seferberliği yeniden canlandırmak amacıyla yaptığı bir hareket olarak tanımlayabilirim. Ekonomik baskılar gerçekten etkili hale geldi. Bu da İran'ın ustalıkla kullandığı psikolojik savaş araçlarından biri. Amaç, ekonomik koşulların kötüleştiği bir ortamda halkın moralini yükseltmek. Bunun yanı sıra İran, ister baskın operasyonları şeklinde isterse İran kıyılarında sınırlı komando operasyonları şeklinde olsun, bazı askeri operasyonların gerçekleştirilebileceğini öngörüyor olabilir. Dolayısıyla bunun moral yükseltmeye ve İran'ın iç kesimlerindeki savaşçıları hazırlamaya yönelik bir adım olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.