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Ürdünlü generalden çok konuşulacak Türkiye uyarısı: Tuzağa çekmek istiyorlar

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Ürdünlü generalden çok konuşulacak Türkiye uyarısı: Tuzağa çekmek istiyorlar

Ürdünlü emekli Tümgeneral Muhammed Smadi, Ortadoğu'da İsrail eliyle başlatılan gerilimle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Smadi, Türkiye'nin tuzağa çekilmek istendiğini belirtti.

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#1
Foto - Ürdünlü generalden çok konuşulacak Türkiye uyarısı: Tuzağa çekmek istiyorlar

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve Körfez hattında tırmanan askeri gerilim sürerken, ABD yönetiminden gelen peş peşe alarm sinyalleri bölgedeki teyakkuz halini en üst seviyeye çıkardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Camp David programını yarıda keserek Beyaz Saray'a dönmesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu'daki vatandaşları için yayımladığı acil güvenlik uyarıları ve İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'nde kaydedilen Amerikan bombardıman uçağı hareketliliği, kapsamlı bir askeri operasyon ihtimalini güçlendirdi.

#2
Foto - Ürdünlü generalden çok konuşulacak Türkiye uyarısı: Tuzağa çekmek istiyorlar

Gelişmeleri Katar merkezli Al Araby TV canlı yayınında değerlendiren Ürdünlü emekli Tümgeneral ve askeri analist Muhammed es-Semadi , krizin perde arkasına, ABD-İran gerilimine ve çatışmaların bölgesel boyutuna ilişkin çok çarpıcı analizlerde bulundu.

#3
Foto - Ürdünlü generalden çok konuşulacak Türkiye uyarısı: Tuzağa çekmek istiyorlar

ABD'nin bölgeye doğrudan müdahale ihtimalini ve askeri göstergeleri değerlendiren Tümgeneral Muhammed Smadi, Washington yönetiminin hedef skalasının yalnızca Tahran ile sınırlı kalmayabileceğini vurguladı. Önümüzdeki günlerde tansiyonun kontrolsüz biçimde yükselebileceğini belirten Smadi, şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Ürdünlü generalden çok konuşulacak Türkiye uyarısı: Tuzağa çekmek istiyorlar

"Eğer bir tırmanma söz konusuysa ve önümüzdeki dönemde çatışmaların yeniden başlamasına yönelik saldırılar yaşanabilecekse, hedef alınabilecek taraf yalnızca İran olmayabilir. İran'ın silahlı vekil unsurları da bu saldırıların hedefi olabilir. Eğer ABD yönetimi, seçimlerden önce ve bu savaşta bir açılım gerçekleşmeden önce kapsamlı, etkili ve belirleyici bir saldırı düzenlemek istiyorsa, şu anda medyaya sızdırılan bilgilerin, yönetimin bunu gerçekleştirmeye karar vermesi halinde, gündemde olabileceğini göz ardı edemeyiz. Ayrıca ABD Merkez Komutanlığı Orta Doğu Komutanı Brad Cooper başkanlığında, bölgedeki çok sayıda genelkurmay başkanının katıldığı toplantıyı da göz ardı etmemeliyiz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde büyük bir tırmanma yaşanabileceğine ilişkin göstergeler mevcut."

#5
Foto - Ürdünlü generalden çok konuşulacak Türkiye uyarısı: Tuzağa çekmek istiyorlar

ABD'nin askeri harekatlarının daha önce sahada stratejik bir netice vermediğinin altını çizen Muhammed es-Semadi, Beyaz Saray'ın iç siyasette ve ekonomik alanda sıkıştığına işaret etti. Smadi, değerlendirmesinde şunları kaydetti:

#6
Foto - Ürdünlü generalden çok konuşulacak Türkiye uyarısı: Tuzağa çekmek istiyorlar

"Şunu dikkate almamız gerekiyor: ABD, bu savaşın ardından operasyonel açıdan kesin bir sonuç elde etmeyi başaramadı ve şimdi bir çıkmazın içinde. ABD içinde petrol fiyatlarının yükselmesi ve enflasyon oranının artması da söz konusu. Bu nedenle ABD şimdi İran'ı yeniden müzakere masasına döndürmek amacıyla etkili bir saldırı düzenlemek istiyor olabilir. Ancak sonuçların ABD yönetiminin istediği şekilde gelişeceğini öngöremeyiz. Çünkü İran tarafının eylemler ve karşı eylemler zinciri daha önce gösterdi ki, Amerikan saldırıları yıkıma yol açsa bile kesin bir sonuç elde edilmesini sağlamadı."

#7
Foto - Ürdünlü generalden çok konuşulacak Türkiye uyarısı: Tuzağa çekmek istiyorlar

ölgesel denklemde İsrail'in konumunu ve Tahran sokaklarındaki hareketliliği de yorumlayan askeri analist Smadi, İsrail'in doğrudan bir taarruza uğramadığı sürece sıcak çatışmaya girmekten kaçınacağını dile getirdi. İran'ın da misilleme riskinin boyutunu bildiğini ifade eden Smadi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana göre İsrail hedef alınmadığı sürece sessiz kalabilir. Ancak İran tarafından işgal altındaki topraklardaki İsrail hedeflerine yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirilirse, İsrail tarafının misilleme niteliğinde karşılıkları olacaktır. Ben İran'ın İsrail'i bu saldırıların içine çekmek istemediğini düşünüyorum. Çünkü İran bunun, kendi topraklarında etkili ve yıkıcı saldırılara yol açacağını kesin olarak biliyor."

#8
Foto - Ürdünlü generalden çok konuşulacak Türkiye uyarısı: Tuzağa çekmek istiyorlar

Tahran sokaklarında gövde gösterisi yapan Besic milislerinin yürüyüşüne de değinen Smadi, bu adımın iç kamuoyuna yönelik bir psikolojik harp hamlesi olduğunu belirterek, "Bunu, Devrim Muhafızları komutanlıklarının halkın moralini yükseltmek ve İranlılar arasındaki ideolojik seferberliği yeniden canlandırmak amacıyla yaptığı bir hareket olarak tanımlayabilirim. Ekonomik baskılar gerçekten etkili hale geldi. Bu da İran'ın ustalıkla kullandığı psikolojik savaş araçlarından biri. Amaç, ekonomik koşulların kötüleştiği bir ortamda halkın moralini yükseltmek. Bunun yanı sıra İran, ister baskın operasyonları şeklinde isterse İran kıyılarında sınırlı komando operasyonları şeklinde olsun, bazı askeri operasyonların gerçekleştirilebileceğini öngörüyor olabilir. Dolayısıyla bunun moral yükseltmeye ve İran'ın iç kesimlerindeki savaşçıları hazırlamaya yönelik bir adım olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

#9
Foto - Ürdünlü generalden çok konuşulacak Türkiye uyarısı: Tuzağa çekmek istiyorlar

Emekli Tümgeneral Muhammed Smadi Hürmüz Boğazı, Babülmendep hattı ve Yemen'deki çatışmaların nihai hedefleri hakkında Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların ve derinleşen krizin arkasında İslam dünyasının askeri omurgasını kırmayı amaçlayan küresel bir tertip bulunduğunu söyledi. Yemen'deki durumun doğrudan bölgesel güç merkezlerini hedef alan bir aşamaya evrildiğini vurgulayan Smadi, Türkiye ve Pakistan'a yönelik tehlikeye şu sözlerle işaret etti:

#10
Foto - Ürdünlü generalden çok konuşulacak Türkiye uyarısı: Tuzağa çekmek istiyorlar

"Bana göre daha fazla yıkım ve daha fazla kapasite kaybı yaşanır. Özellikle şu anda Yemen'de yaşanan savaş ve Suudi Arabistan'ın hedef alınması konusunda büyük bir komplonun yürütüldüğünü düşünüyorum. Bana göre bu, Arap ve Müslüman ülkelerin bölgedeki kapasitelerini zayıflatmaya yönelik, bizim düşündüğümüzden çok daha büyük bir sürecin parçası. Gerçekte Yemen topraklarında yaşananları bir 'kıyım' olarak görüyorum. Şimdi bu durum Yemen topraklarının dışına çıkarak Suudi Arabistan'ın içine, ekonomik tesislere ve ülke içindeki askeri hedeflere yönelmiş durumda."

#11
Foto - Ürdünlü generalden çok konuşulacak Türkiye uyarısı: Tuzağa çekmek istiyorlar

Kötü niyetli odakların stratejik haritayı değiştirmek için Türkiye ve Pakistan gibi nükleer ve konvansiyonel askeri güce sahip ülkeleri çatışma sahasına çekmek istediğini belirten Smadi "Bu savaşı dikkate aldığımızda, kötü niyetli tarafların Türkiye ve Pakistan da dahil olmak üzere çok sayıda ülkeyi bu savaşın içine çekmek istediğini düşünüyorum.

#12
Foto - Ürdünlü generalden çok konuşulacak Türkiye uyarısı: Tuzağa çekmek istiyorlar

Amaç, bu ülkelerin kapasitelerini daha fazla tüketmek. Çünkü jeopolitik tablonun yeniden çizilmesine yönelik planın hayata geçirilebilmesi için Arap ülkelerinin askeri kapasitesinin küçültülmesi ve Arap ekonomisinin zayıflatılması gerekiyor. Bu da küresel Siyonizmin ve ABD'nin, ayrıca Cumhuriyetçi Parti içindeki çevrelerin istediği şey için zemin hazırlıyor." dedi. KAYNAK: HABER7

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