Ürdünlü generalden çok konuşulacak Türkiye uyarısı: Tuzağa çekmek istiyorlar

"Eğer bir tırmanma söz konusuysa ve önümüzdeki dönemde çatışmaların yeniden başlamasına yönelik saldırılar yaşanabilecekse, hedef alınabilecek taraf yalnızca İran olmayabilir. İran'ın silahlı vekil unsurları da bu saldırıların hedefi olabilir. Eğer ABD yönetimi, seçimlerden önce ve bu savaşta bir açılım gerçekleşmeden önce kapsamlı, etkili ve belirleyici bir saldırı düzenlemek istiyorsa, şu anda medyaya sızdırılan bilgilerin, yönetimin bunu gerçekleştirmeye karar vermesi halinde, gündemde olabileceğini göz ardı edemeyiz. Ayrıca ABD Merkez Komutanlığı Orta Doğu Komutanı Brad Cooper başkanlığında, bölgedeki çok sayıda genelkurmay başkanının katıldığı toplantıyı da göz ardı etmemeliyiz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde büyük bir tırmanma yaşanabileceğine ilişkin göstergeler mevcut."