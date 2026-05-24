  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'den savaş gemisi aldılar: Acı detay ortaya çıktı Rusya çılgınlar gibi Türkiye'den satın almaya başladı: Onları gören başka ülkeler de 'acil yollayın' diyor Ataklara karşı bitkisel kalkan! Migren için çörek otu yağı kullanılır mı? Bayraktar TB2 SİHA'yı istiyorlardı: Türkiye'yi liste dışı bıraktılar Stefanos Stefanou'dan gündemi sarsacak itiraf: Türkiye'ye karşı bizi korumazlar hayal kurmayın 163 yıllık giyim devi iflas etti: Mağazalardaki ürünler yok fiyatına elden çıkarılmaya başlandı Afganistan'da Türkiye skandalı: Karaborsaya düşürdüler Koca ülkenin 6 takımı devrede olur iddiası: Osimhen için İngiltere'nin en büyükleri sıraya girer! Koca ülkenin 1 haftalık İHA stoğu kaldı: Türkiye'nin kapısını çalabilirler Kapısını çalacaklar mı? Önder Özen yorumcuyken önermişti: Beşiktaş'a gelir mi?
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Afganistan'da Türkiye skandalı: Karaborsaya düşürdüler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Afganistan'da Türkiye skandalı: Karaborsaya düşürdüler

Afganistan Çalışma Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik çalışma vizelerini karaborsada sattığı iddia edilen turizm şirketlerine karşı harekete geçti.

1
#1
Foto - Afganistan'da Türkiye skandalı: Karaborsaya düşürdüler

Haber Hürriyeti'nden Özlem Ermiş Bayhan'ın haberine göre, Afganistan’da, Türkiye’de çalışma vizesini karaborsada satan turizm şirketlerine soruşturma başlatıldı.

#2
Foto - Afganistan'da Türkiye skandalı: Karaborsaya düşürdüler

Afganistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, bazı turizm şirketlerini ifadeye çağırdığını açıkladı. Bu şirketlerin Türkiye’de çalışma vizesini yasa dışı şekilde sattığı, Afganlardan Türkiye’de çalışma vizesi adı altında para toplandığını açıkladı. Afganistan ve Pakistan’da Türkiye’de çalışma vizelerinin karaborsadan satıldığına dair son dönemde şikayetlerde büyük artış yaşanıyor.

#3
Foto - Afganistan'da Türkiye skandalı: Karaborsaya düşürdüler

Sistem genelde şöyle işliyor: Turizm veya danışmanlık şirketi gibi görünen yapı kuruluyor. “Kesin çalışma vizesi” vaadiyle insanlardan binlerce dolar toplanıyor. Ya sahte belge veriliyor ya da bu insanlar turist vizesiyle gönderilip kaçak çalıştırılıyor. Bu ağlar özellikle Telegram, Facebook ve WhatsApp üzerinden insanlara ulaşıyor.

#4
Foto - Afganistan'da Türkiye skandalı: Karaborsaya düşürdüler

Türkiye’de özellikle çoban bulma konusunda sıkıntı yaşanırken, çiftçilere Afgan çoban bulmak için internet sitesi bile kurulmuş durumda. Örneğin AfganÇoban.com, Afganistan’dan tecrübeli çobanları yasal yollarla Türkiye’ye getirmek ve çiftçilerle buluşturmak için bir platform olduğu iddiası ile online hizmet veren şirketlerden sadece biri.

#5
Foto - Afganistan'da Türkiye skandalı: Karaborsaya düşürdüler

Birçok Facebook grubunda 85 bin TL artı SGK gibi rakamlarda çalıştırılacak Afgan çoban iş ilanları bulunuyor. Buna karşın yerli çoban istihdamı için de grupların kurulduğu dikkat çekiyor.

#6
Foto - Afganistan'da Türkiye skandalı: Karaborsaya düşürdüler

Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş Bakanlığı’nın bu ay başında yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin Kabil’deki diplomatik temsilcisi Sadin Ayyıldız, Ankara’nın hayvancılık sektöründe çalıştırılmak üzere 20 bin Afgan vatandaşa çalışma vizesi verdiğini bildirdi.

#7
Foto - Afganistan'da Türkiye skandalı: Karaborsaya düşürdüler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2025 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli şekilde kayıtlı hayvancılık işletmelerinde yabancı çoban ve sürü yöneticileri için çalışma izni başvurularını kabul etmeye başlamıştı.

#8
Foto - Afganistan'da Türkiye skandalı: Karaborsaya düşürdüler

Dolandırıcılık faaliyetlerinin bu açıklama sonrasında büyük artış yaşadığı belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin dibinde sıcak gece! Askeri üs vuruldu
Dünya

Türkiye'nin dibinde sıcak gece! Askeri üs vuruldu

Irak Kürdistan Bölgesi’nden sıcak bir saldırı haberi geldi. Erbil’de konuşlu İranlı Kürt muhalif grup Kürdistan Özgürlük Partisi’ne ait bir ..
CHP’de büyük kriz! Büyükşehir Belediye Başkanı toplantıyı terk etti
Gündem

CHP’de büyük kriz! Büyükşehir Belediye Başkanı toplantıyı terk etti

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının Özgür Özel'e destek için hazırladığı ortak bildiriye Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Ak..
Tamar Tanrıyar Murat Emir’in bir kadınla otel görüntülerini yayınladı! İşte o görüntüler
Gündem

Tamar Tanrıyar Murat Emir’in bir kadınla otel görüntülerini yayınladı! İşte o görüntüler

Gazeteci Tamar Tanrıyar, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Milletvekili Murat Emir hakkında çarpıcı görüntüler paylaşarak dikkat çeken açıkl..
CHP Kurultayı soruşturmasında karar çıktı: Çok sayıda kişi tutuklandı
Gündem

CHP Kurultayı soruşturmasında karar çıktı: Çok sayıda kişi tutuklandı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “delegelerin oy iradesine müdahale edildiği” iddialarıyla yürütülen soruşturmada 13 kişi sabah saatlerinde ..
CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi
Siyaset

CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi

CHP'deki şaibeli kurultay ve satın alınan delegeler rezillikleri yüzünden mutlak butlan kararı verildi. Böylece CHP'nin genel başkanı yenide..
Polis zorla CHP Genel Merkezi'ne girdi, Mansur Yavaş ortaya çıktı: Buradan bir kez daha sesleniyorum...
Gündem

Polis zorla CHP Genel Merkezi'ne girdi, Mansur Yavaş ortaya çıktı: Buradan bir kez daha sesleniyorum...

CHP Genel Merkezi önünde yaşananların gerilimin ardından polis CHP Genel merkezine zorla girerek binayı boşaltmayan Özgür Özel ve ekibine ta..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23