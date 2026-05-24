Afganistan'da Türkiye skandalı: Karaborsaya düşürdüler
Afganistan Çalışma Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik çalışma vizelerini karaborsada sattığı iddia edilen turizm şirketlerine karşı harekete geçti.
Haber Hürriyeti'nden Özlem Ermiş Bayhan'ın haberine göre, Afganistan’da, Türkiye’de çalışma vizesini karaborsada satan turizm şirketlerine soruşturma başlatıldı.
Afganistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, bazı turizm şirketlerini ifadeye çağırdığını açıkladı. Bu şirketlerin Türkiye’de çalışma vizesini yasa dışı şekilde sattığı, Afganlardan Türkiye’de çalışma vizesi adı altında para toplandığını açıkladı. Afganistan ve Pakistan’da Türkiye’de çalışma vizelerinin karaborsadan satıldığına dair son dönemde şikayetlerde büyük artış yaşanıyor.
Sistem genelde şöyle işliyor: Turizm veya danışmanlık şirketi gibi görünen yapı kuruluyor. “Kesin çalışma vizesi” vaadiyle insanlardan binlerce dolar toplanıyor. Ya sahte belge veriliyor ya da bu insanlar turist vizesiyle gönderilip kaçak çalıştırılıyor. Bu ağlar özellikle Telegram, Facebook ve WhatsApp üzerinden insanlara ulaşıyor.
Türkiye’de özellikle çoban bulma konusunda sıkıntı yaşanırken, çiftçilere Afgan çoban bulmak için internet sitesi bile kurulmuş durumda. Örneğin AfganÇoban.com, Afganistan’dan tecrübeli çobanları yasal yollarla Türkiye’ye getirmek ve çiftçilerle buluşturmak için bir platform olduğu iddiası ile online hizmet veren şirketlerden sadece biri.
Birçok Facebook grubunda 85 bin TL artı SGK gibi rakamlarda çalıştırılacak Afgan çoban iş ilanları bulunuyor. Buna karşın yerli çoban istihdamı için de grupların kurulduğu dikkat çekiyor.
Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş Bakanlığı’nın bu ay başında yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin Kabil’deki diplomatik temsilcisi Sadin Ayyıldız, Ankara’nın hayvancılık sektöründe çalıştırılmak üzere 20 bin Afgan vatandaşa çalışma vizesi verdiğini bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2025 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli şekilde kayıtlı hayvancılık işletmelerinde yabancı çoban ve sürü yöneticileri için çalışma izni başvurularını kabul etmeye başlamıştı.
Dolandırıcılık faaliyetlerinin bu açıklama sonrasında büyük artış yaşadığı belirtiliyor.
