  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzman isim: Telefonla tuvalette çok uzun süre zaman geçirenler bu hastalığa yakalanmış olabilirler

Sen var ya, hakikaten adamın dibisin! O alçağa öyle bir "Filistin" kapağı yaptı ki, dünya ayakta alkışladı

Paranız cebinizde kalacak! Bu yöntemi kimse bilmiyor! Şipşak halledeceksiniz

Afgan depremzedeler yokluk içinde yas tutuyor

Ali Koç’a çok büyük şok! Duyan şaşkına döndü! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Saymaz'dan ağızları açık bırakan iddia! Senin ağzın ne söylüyor böyle İsmail

O ilimizde mağaralar otele dönüştürüldü

Galatasaray'da şoke eden ayrılık! Tecrübeli hocayla yollar ayrıldı! Takımın başına gelen isim belli oldu

İngiltere'nin çok tepki alan ve tartışılan 'cezaevi gemisi' yeniden devrede! Güvenli bölgede demirli

iPhone’larda gizemli hata!

Dünya
16
Afgan depremzedeler yokluk içinde yas tutuyor

2023-10-10 22:04:46
Afgan depremzedeler yokluk içinde yas tutuyor

Afganistan'da Herat vilayetinde depremzedeler, bir yandan yas tutuyor bir yandan da uluslararası toplumdan yardım bekliyor.

#1
Foto - Afgan depremzedeler yokluk içinde yas tutuyor

Afganistan'ın İran sınırında bulunan Herat vilayetinde ardı ardına meydana gelen depremler, yaklaşık 2 bin 500 kişinin ölümüne yol açtı.

#2
Foto - Afgan depremzedeler yokluk içinde yas tutuyor

En büyüğü 6,3 olan 10'dan fazla deprem Herat'ın Zindecan ilçesindeki 16 köyde ağır tahribata yol açtı.

#3
Foto - Afgan depremzedeler yokluk içinde yas tutuyor

Kuşkek ve Naib Refih, ağır hasar alan köylerin en büyüklerinden. Depremzedeler Kuşkek'de 120, Naib Refih'te de 200'e yakın ailenin ikamet ettiğini kaydederek, en çok kaybın bu iki köyde yaşandığını aktardı.

#4
Foto - Afgan depremzedeler yokluk içinde yas tutuyor

Her iki köyde de yıkılmayan eve rastlanılamazken, nispeten geniş düzlük üzerine kurulu her iki köy de savaş meydanını andırıyor.

#5
Foto - Afgan depremzedeler yokluk içinde yas tutuyor

Köye giden yolların bir kısmı hayatını kaybedenlerin gömüldüğü mezarlığa dönüşmüş durumda. Kimileri, mezar başlarında dua etmeye ve ağıt yakmaya devam ediyor.

#6
Foto - Afgan depremzedeler yokluk içinde yas tutuyor

Depremzedeler, köyde ölü çıkmayan tek bir ev olmadığını ifade etti. Çoğunlukla birbirleriyle akraba olanlar, yakınlarından 20-30 kadar kişinin yaşamını yitirdiğini kaydediyor.

#7
Foto - Afgan depremzedeler yokluk içinde yas tutuyor

Kuşkek köyü sakini 55 yaşındaki Hacı Molla Vezir, depremde çocukları, torunu ve yeğenleriyle birlikte ailesinden 8 kadının yaşamını yitirdiğini söyledi.

#8
Foto - Afgan depremzedeler yokluk içinde yas tutuyor

Şu an ailece yıkılan evlerinin avlusunda vakit geçirdiklerini kaydeden Vezir, "Zindecan'da çalışıyordum. Duyar duymaz buraya geldim. Başka insanlara yardım ediyordum, burada kendi evim yıkıldı." dedi.

#9
Foto - Afgan depremzedeler yokluk içinde yas tutuyor

Köyde binden fazla insan yaşadığını belirten Hacı Molla Vezir, köydeki 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

#10
Foto - Afgan depremzedeler yokluk içinde yas tutuyor

Şu an ailece sokakta yaşamak zorunda kaldıklarını ifade eden Vezir, yardımların yeterli olmadığını kaydetti ve "Çadır getirdiler ancak bu bölge öyle bir rüzgar alıyor ki yaşanılmıyor. Bize ev yapmadıkları sürece çadırda yaşam olmaz burada. Burası bizim yuvamız. Ölülerimizi buraya gömdük. Bu nedenle bize ev yapmalarını istiyoruz." diye konuştu.

#11
Foto - Afgan depremzedeler yokluk içinde yas tutuyor

Depremler sırasında iş için başka bir yerde olan 25 yaşındaki Muhammed Osmani de böylece hayatta kaldığını kaydetti.

#12
Foto - Afgan depremzedeler yokluk içinde yas tutuyor

Kuşkek sakini Osmani depremlerden sonra köyü ilk gördüğünde "Köye geldiğimde sadece bir kaç evin ayakta olduğunu gördüm, diğer evler yıkılmıştı." ifadelerini kullandı.

#13
Foto - Afgan depremzedeler yokluk içinde yas tutuyor

Ailesinden 19 kişiyi kaybettiğini aktaran Osmani, sık sık yakınlarının mezarını ziyaret ettiğini, bunun kendisine iyi geldiğini belirtti.

#14
Foto - Afgan depremzedeler yokluk içinde yas tutuyor

Osmani, "Ailemden 19 kişi hayatını kaybetti. Allah başımıza böyle bir afeti getirmiş biz de kabul etmek zorundayız. Artık kalacağım bir evim bile yok. Hepsini burada toplu mezara gömdüler. Evime gitsem enkazdan başka bir şey yok. Gönlüm rahat etmiyor. Ben de mezarlığa gelip vefat eden yakınlarıma dua ederek rahatlıyorum." diye konuştu.

#15
Foto - Afgan depremzedeler yokluk içinde yas tutuyor

47 yaşındaki Şemseddin Daryab da kendisinin başka bir köyün sakini olduğunu, Naib Refih köyüne akrabalarını defnetmek için geldiğini söyledi. Bir kız ve bir erkek kardeşinin burada yaşadığını ve aileleriyle birlikte öldüklerini ifade eden Daryab, başka bir erkek kardeşinin de sadece eşi ve bir çocuğunun hayatta kaldığını söyledi. Daryab, ölen kardeşleri ve yeğenlerinden aklında kalan anıları hep yaşayacağını belirterek, "7 oda tıklım tıklım doluydu. 31 kişilik bir aileydik. Sürekli buraya gelip gidiyordum. Deprem nedeniyle geldiğim bu sefer 31 kişilik aileden 3 kişi kaldı. 28'i öldü." dedi.

Yeniden Refah Partisi'nden İzmir bombası
Gündem

Yeniden Refah Partisi'nden İzmir bombası

Yeniden Refah Partisi, İzmir’de 6 ilçe binasının açılışını gerçekleştirmeye hazırlanırken, açılışları Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr..
HÜDA PAR ve Saadet Partisi'nden ortak karar! Karamollaoğlu bundan ders çıkarsın
Siyaset

HÜDA PAR ve Saadet Partisi'nden ortak karar! Karamollaoğlu bundan ders çıkarsın

HÜDA PAR ve Saadet Partisi, Filistin’e destek için miting düzenleme kararı alırken, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun alması gereken ..
Çinli otomobil üreticisinden kötü haber! Çin devi kararını aldı, harekete geçti: iflas başvurusu yaptı
Dünya

Çinli otomobil üreticisinden kötü haber! Çin devi kararını aldı, harekete geçti: iflas başvurusu yaptı

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı Çin'de, yerli bir üreticinin iflas başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Çinli elektrikli araç g..
Bunların PKK'dan ne farkı var?! İsrail saflarında savaşmak isteyen Kemalist Türkler
Gündem

Bunların PKK'dan ne farkı var?! İsrail saflarında savaşmak isteyen Kemalist Türkler

İşgalcilerin Ankara Büyükelçisi Nadav Markman sosyal medya hesabında işgalcilerin safında yer alıp savaşmak isteyen Türkiyeli vatandaşlar ol..
Macron, Filistin'e yardımlar konusunda AB'den ayrıştı
Gündem

Macron, Filistin'e yardımlar konusunda AB'den ayrıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin'e yapılan yardımların askıya alınmasından yana olmadığını belirtti..
İsrailli teröristlerin şok olduğu anlar! Dünya bu görüntüleri konuşuyor
Dünya

İsrailli teröristlerin şok olduğu anlar! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Hamas'ın, terör devleti İsrail'e nasıl sızdığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23