Afgan depremzedeler yokluk içinde yas tutuyor

47 yaşındaki Şemseddin Daryab da kendisinin başka bir köyün sakini olduğunu, Naib Refih köyüne akrabalarını defnetmek için geldiğini söyledi. Bir kız ve bir erkek kardeşinin burada yaşadığını ve aileleriyle birlikte öldüklerini ifade eden Daryab, başka bir erkek kardeşinin de sadece eşi ve bir çocuğunun hayatta kaldığını söyledi. Daryab, ölen kardeşleri ve yeğenlerinden aklında kalan anıları hep yaşayacağını belirterek, "7 oda tıklım tıklım doluydu. 31 kişilik bir aileydik. Sürekli buraya gelip gidiyordum. Deprem nedeniyle geldiğim bu sefer 31 kişilik aileden 3 kişi kaldı. 28'i öldü." dedi.