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Afetzedeler evlerine 45 günde kavuştular! Çamaşır mandalı dahi verdiler

2023-05-14 08:05:37
Afetzedeler evlerine 45 günde kavuştular! Çamaşır mandalı dahi verdiler

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan evlerinin yerine güvenli evleri 45 gün içinde tamamlanarak kendilerine teslim edilen vatandaşlar yeni evlerinden memnun. Uzun süre çadırda yaşayacaklarını düşünürken kısa süre içinde evleri tamamlanan ve Ramazan bayramını yeni evlerinde geçiren Belpınar köyü sakinleri, "Devlet ilk gün bize yiyecek, ikinci gün de çadır getirdi. 2. Ayın içinde de evlerimize kavuştuk. Çamaşır mandalına varana kadar tüm eşyaları içine koyup bizi dayalı döşeli evlere yerleştirdiler. Allah razı olsun" dedi.

#1
Foto - Afetzedeler evlerine 45 günde kavuştular! Çamaşır mandalı dahi verdiler

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belpınar ve Mesthüyük köyleri ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Özbek köyü sakinleri Ramazan bayramını yeni evlerinde geçirdi. Depremin yaşattığı büyük acıları unutturmaya çalışan devlet 45 gün içinde evleri tamamlayıp, bayramda teslim etti.

#2
Foto - Afetzedeler evlerine 45 günde kavuştular! Çamaşır mandalı dahi verdiler

Bayramın ikinci günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle anahtarlarını teslim alan depremzedeler yeni evlerini çok beğendi.

#3
Foto - Afetzedeler evlerine 45 günde kavuştular! Çamaşır mandalı dahi verdiler

TÜM KÖY BURAYA TAŞINACAK Depremde bölgenin büyük bir yıkıma uğradığını söyleyen Belpınar Köyü sakinlerinden 6 çocuk babası Remzi Kavak (68) "Deprem büyüktü ama devletimiz de büyük. Kısa sürede yaralarımız sarıldı. Daha ilk başta hemen yiyeceğimiz, içeceğimiz, giyeceğimiz verildi.

#4
Foto - Afetzedeler evlerine 45 günde kavuştular! Çamaşır mandalı dahi verdiler

İkinci gün çadırlar dağıtıldı. 45 gün içinde de evlerimiz veridi. Evlerin içi dışı çok güzel. Sadece bize değil, tüm köylümüze ev yapılacak. Bizim köye 14 tane yapıldı ama 49 ev daha yapılacak. Köyümüzün tamamı buraya taşınacak. Nerede var böyle bir hizmet? Allah razı olsun, her şeyimiz tamam. Cumhurbaşkanımız bizzat gelip evlerin anahtarlarını bize teslim etti. Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.

#5
Foto - Afetzedeler evlerine 45 günde kavuştular! Çamaşır mandalı dahi verdiler

KURBAN'A NASIL BİTER DERKEN RAMAZAN BAYRAMINDA TESLİM ETTİLER Deprem nedeniyle ülke olarak büyük acılar yaşandığını söyleyen 7 çocuk babası Mehmet Demir (67) ise, "Gece deprem oldu, sabah bize battaniye-yorgan geldi. Öğleyin yemeğimiz geldi, ikinci gün çadırlarımızı helikopterlerle bize ulaştırdılar. Askerimiz, jandarmamız tek tek evlere dağıttı.

#6
Foto - Afetzedeler evlerine 45 günde kavuştular! Çamaşır mandalı dahi verdiler

Bir hafta içinde konteynere yazdılar. Buraya gelen koordinatör vali, sağlam ev yapacaklarını Kurban bayramına kadar da biteceğini söyledi. 'Kurbana kadar nasıl biter?' derken Ramazan bayramında teslim ettiler bile. Bizim için büyük bir nimet oldu. Bunu inkar eden çarpılır, kör olur" dedi.

#7
Foto - Afetzedeler evlerine 45 günde kavuştular! Çamaşır mandalı dahi verdiler

ÇAMAŞIR MANDALI BİLE VERDİLER Depremzede Caner Kavak (19) da köy evlerinde her şeylerinin tamam olduğunu, tüm eşyaların devlet tarafından karşılandığını belirterek, "Evlerimiz akıllı olarak yapıldı.

#8
Foto - Afetzedeler evlerine 45 günde kavuştular! Çamaşır mandalı dahi verdiler

Dijital sistem kuruldu. İnternet için modem bile taktılar. Bu evlere ellerimizde özel eşyalarımızın olduğu birer çanta ile geldik. Yatağından beyaz eşyasına, koltuğundan televizyonuna, yiyeceğinden çamaşır mandalına kadar her şey hazır olarak bizim bekliyordu. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun" şeklinde duygularını dile getirdi.

#9
Foto - Afetzedeler evlerine 45 günde kavuştular! Çamaşır mandalı dahi verdiler

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