2023-05-14 08:05:37 Afetzedeler evlerine 45 günde kavuştular! Çamaşır mandalı dahi verdiler
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan evlerinin yerine güvenli evleri 45 gün içinde tamamlanarak kendilerine teslim edilen vatandaşlar yeni evlerinden memnun. Uzun süre çadırda yaşayacaklarını düşünürken kısa süre içinde evleri tamamlanan ve Ramazan bayramını yeni evlerinde geçiren Belpınar köyü sakinleri, "Devlet ilk gün bize yiyecek, ikinci gün de çadır getirdi. 2. Ayın içinde de evlerimize kavuştuk. Çamaşır mandalına varana kadar tüm eşyaları içine koyup bizi dayalı döşeli evlere yerleştirdiler. Allah razı olsun" dedi.