Afet bölgesine yanlışlıkla öyle bir şey gönderdiler ki!

Oğlunun yeni ayakkabıyı deprem bölgesine gönderdiğini ve altınlarında o ayakkabının içinde olduğunu kaydeden baba Dursun Akyasan, “Biz daha önce Sakarya'da depremi yaşamıştık. Deprem olduğunda ayrı bir duygulandık. Evde ailecek bir karar vererek depreme yardım etmek istedik. Evde yeni malzemelerden ne varsa acele bir şekilde hazırladık. Yatağın altında 3 çift ayakkabı vardı. Oğlum bir tanesi yeni ve kaliteli olduğu için onu da vermek istedi. Meğerse annesi de altınlara o ayakkabının içine koymuş. O ayakkabı da yardım poşetinin içine koyuldu. Annesi o anda unutmuş. O acele ile ilçemizdeki yardım toplama merkezine getirdi. Olayın 4 gün sonra farkına varabildik. Ama iş içten geçmişti. Asker bir oğlum var onun düğününü yapacaktık. Annesine altınları bir görüyüm dedi. Annesi yatağın altını kaldırdı ayakkabılardan birinin olmadığını gördü. Sonrasında öğrendik ki altınlar verilen ayakkabının içindeymiş. Sürmene'den çıkan ilk tırı bulduk. Gaziantep'in Islahiye ilçesine boşaltmışlar. Bizde Islahiye'ye gittik. Orada bir araştırma yaptık ama netice alamadık. Orada karakola giderek bir ifade verdik. Tutanak tutuldu. 80 gram külçe altındı hepsinin seri numarası var. Kayıp tutulan yere de seri numaralarını verdik. Bulan olmadı. Henüz bir haber yok. Oğlumun düğün altınlarıydı. Umudumuz var" dedi.