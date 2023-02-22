Afet bölgesine yanlışlıkla öyle bir şey gönderdiler ki!

6 Şubat günü sabaha karşı ve öğleden sonra Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 kenti vurdu. Büyük yıkımlara neden olan deprem sonrası başlatılan yardım kampanyası Trabzon'da da yoğun ilgi gördü. 18 ilçede yardım toplama merkezi oluşturulurken, Sürmene ilçesindeki yardım toplama merkezinde ilginç bir olay yaşandı. Daha önce Sakarya depremini yaşamış olan Akyasan ailesi, depremzedelere yardım etmek için evdeki az kullanılmış eşyaları bir poşete doldurarak yardım merkezine getirdi. İçinde ayakkabı, mont, kazak gibi eşyaların yer aldığı poşeti yetkililere teslim eden Ahmet Akyasan evine geri göndü. Aradan geçen 4 günün ardından 19 Temmuz tarihinde düğünü olan Ahmet Akyasan'ın asker kardeşi göreve gitmeden önce biriktirdiği altınları görmek istedi. Altınların annesi tarafından yatağın altındaki bir ayakkabının içine saklandığını öğrenen Ahmet Akyasan altınların bulunduğu ayakkabıyı yardım toplama merkezine teslim ettiğini fark etti. Yardım toplama merkezine giderek durumu anlatan Akyasan ailesi yardım malzemelerin yüklendiği tırın Gaziantep'in İslahiye ilçesine gittiğini öğrendi. Baba Dursun Akyasan deprem bölgesi Gaziantep'e giderek ayakkabının içinde saklanan 80 gram külçe altının izini sürdü. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek durumu anlatan baba Akyasan'ın ifadesinin alınmasının ardından altınların seri numaralarını tutulan tutanağa işletti. Ayakkabının içinde de altınları aldıkları kuyumcunun numarasının olduğu belirten baba Dursun Akyasan umudunun olduğunu söyledi.